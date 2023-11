Dritte-Welt-Gruppe Fair gehandelte Orangen: Es gibt sie wieder in Balve

Balve. Fair gehandelte Orangen aus Süditalien: Die Balver Dritte-Welt-Gruppe läutet eine neue Runde ein. Was Interessenten wissen müssen.

Fair gehandelte Orangen bietet die Balver Dritte-Welt-Gruppe erneut an – auch wenn es aus der Lieferregion Süditalien Berichte über eine mäßige Ernte gibt. Die Apfelsinen werden am 12. Dezember ausgeliefert. Zuvor müssen die Zehn-Kilo-Kisten zum Preis von 32 Euro bestellt werden. Die Frist läuft bis zum 25. November.

Die Evangelische Landeskirche von Westfalen und das Bistum Münster sind Schirmherren der Aktion. „Jede verkaufte Kiste verbessert das Einkommen der italienischen Arbeiter“, betont Otmar Hermanns im Namen der Dritte-Welt-Gruppe. „Nur vorbestellte Ware kann am 12. Dezember in Langenholthausen, Hangweg 28, bei Familie Streitenberger und Schwarz in der Zeit von 12 bis 18 Uhr abgeholt werden. Bezahlt wird vor Ort.“

Die Aktion hat im Jahr 2020 in Balve Premiere gefeiert. Sie war selbst in der Hochzeit der Inflation im vergangenen Spätherbst erfolgreich.

Bestellungen laufen über Otmar Hermanns unter 02375-3994 (auch den Anrufbeantworter benutzen) oder 0151-62876243). Interessenten sollten hinterlegen, wie sie telefonisch erreichbar sind.

