„Faires Frühstück“ in Balve: Ein neuer Promi serviert Kaffee

Balve. Seit fünf Jahren gibt es in Balve ein „Faires Frühstück“. Bei der aktuellen Ausgabe gibt es Neuerungen. Was ist geplant?

Das „Faire Frühstück“ hat inzwischen eine kleine Tradition. Vor fünf Jahren bot Balves Dritte-Welt-Gruppe das gemeinsame Tafeln für einen guten Zweck zum ersten Mal an. Aber auch Tradition braucht Erneuerung. Erneut hilft ein neuer lokaler Promi im Ausschank.

Balves neuer Gemeindepädagoge hilft gerne, wenn am Samstag, 9. September, für die gute Sachen und mit gutem Gewissen in der St. Blasiuskirche geschlemmt wird. Rückblende: Bürgermeister Hubertus Mühling war schon da, Dechant Andreas Schulte auch. Beide halfen gerne als prominente Paten und unterstützten das Faire Frühstück im Kaffeeausschank an die Besucher. Diesmal packt Sven Körber an, wenn es zur insgesamt vierten Ausgabe dieser Veranstaltung in Balve kommt. Seit kurzem arbeitet Körber als Gemeindepädagoge in Balves Evangelischer Kirchengemeinde: „Ich freue mich darauf, diese Aktion zu unterstützen und vor allem auf die Menschen und die Begegnungen.“ So will er den Tag nutzen, um sich weiter vertraut zu machen an der neuen Wirkungsstätte, auch ein kurzes Grußwort an die Runde richten. Gleichzeitig ist sein Mittun auch Symbol der ökumenischen Verbundenheit mit der Benefiz-Aktion, die im Bereich der alten Kirche von St. Blasius stattfinden wird.

Es geht los um neun Uhr am Samstagmorgen, für zehn Euro wird das Frühstück angeboten, eine Anmeldung vorher ist nicht nötig.

Die Leckereien warten dann auf dem Büffet, Sven Körber wird mit heißem Kaffee von Tisch zu Tisch gehen. Für dieses Getränk ebenso wie für Tee, Säfte, Honig und mehr gilt: Ganz der Idee entsprechend kommen die meisten Lebensmittel aus fairem Handel. „Und wo das nicht möglich ist, holen wir Bioprodukte aus der Region“, betont Rüdiger Schwartz, der mit der Balve Dritte-Welt-Gruppe das „Faire Frühstück“ ausrichtet.

Die Veranstaltung ist Bestandteil der „Fairen Woche“, die im September in ganz Deutschland mit vielen Aktionen die Menschen dazu einlädt, über fairen Handel, über gerechte Arbeits- und Produktionsbedingungen auf der Welt nachzudenken und Verbraucherverhalten zu ändern. In diesem Jahr auch mit einem Blick auf den Klimawandel. Denn das Motto lautet „Fair. Und kein Grad mehr.“ Sven Körber ist mit Aktionen wie diesen vertraut. Warum?

Vor seinem Start in der Evangelischen Gemeinde in Balve hat Sven Körber beim Oikos-Institut der Evangelischen Kirche in Dortmund gearbeitet. Auch dort kam er mit Dritte-Welt- und Fair-Trade-Arbeit immer wieder in Berührung. „Das ist ein Schwerpunkt der Arbeit dort.“

Wenn er auch nicht selber direkt daran beteiligt war, so ist dieses Institut der Initiator der Orangen-Aktion, bei welcher auch die Balver Dritte-Welt-Gruppe in der Winterzeit fair gehandelte Früchte verkauft. Aber was passiert mit den Einnahmen des „Fairen Frühstücks“?

Der Erlös des „Fairen Frühstücks“ kommt, wie gewohnt, in den großen Topf der Dritte-Welt-Gruppe, die jedes Jahr mit 1500 Euro das Hilfsprojekt der Kinderkrippen im indischen Mumbai für dortige Wanderarbeiter unterstützt. Wie war die Resonanz bisher?

Elo und Gaith machen Musik

50, 60 Gäste waren es in den vergangenen Jahren meist, gegen mehr hätten die Verantwortlichen nichts einzuwenden. Sie hoffen, dass Sven Körber aufseiten der evangelischen Kirchengemeinde auch mobilisieren kann. Das Frühstück wird etwa zwei Stunden dauern und neben kulinarischen Genüssen gibt es auch eine musikalische Untermalung von dem in Balve gut bekannten Musiker Elo Bandura und Sozialarbeiter Gaith Al Dabbag.

