Familien-Event: Daniel Kallauch verbindet Kirche und Komik

Kinderprogramm in Langenholthausen: Daniel Kallauch (mit Spaßvogel Willibald) verbindet Kirche und Komik.

Langenholthausen. Ein Event für die ganze Familie in der Johanneskirche in Langenholthausen: Daniel Kallauch und Spaßvogel Willibald sorgen für gute Laune.

Kann Kirche Komik? Die Antwort lautet Ja. Gemeindereferentin Theresa Wagner erklärt, was geplant ist.

„Wir feiern eine Adventsmitmachshow für Familien mit dem bekannten Künstler Daniel Kallauch. Zusammen mit unter anderem seinem Vogel Willibald besucht er uns in der St. Johannes Kirche Langenholthausen und sorgt für ordentlich Spaß, Gesang und Adventsstimmung!“, teilte sie mit. „Mit ihm wollen wir eine besondere Party für das wohl bekannteste Geburtstagskind der Welt feiern, wir feiern eine Party für Jesus!“ Handpuppe Willibald ist ein richtiger Spaßvogel – Kinder lieben ihn dafür.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Johannes Langenholthausen statt. Das Erzbistum unterstützt die Junge Kirche in Langenholthausen finanziell.

Der Westfalenpost sagte Theresa Wagner: „An Daniel Kallauch sind wir durch Zufall gekommen, ich war es nicht, daher kann ich es dir auch nicht mehr genau sagen. Wir wussten erst nicht, wer er ist, haben dann aber auch festgestellt, dass einige bekannte Lieder von ihm sind.“ Der 60-jährige Künstler aus Bremen ist eine Art Rolf Zuckowski mit kirchlichem Hintergrund.

Theresa Wagner über das Ziel des Events: „Wir wollen mit dem Event eine besondere Einstimmung auf den Advent für Familien und Kinder bieten. Außerdem wollen wir gemeinsam neue Lieder kennenlernen und erleben, dass Kirche ein Ort der Vielfalt und Lebendigkeit und gerade auch ein Ort für die Kinder sein kann und sollte!

Die Vorverkaufskarten sind im Netz erhältlich: https://www.cvents.eu/de/daniel-kallauch-weihnachten-ist-party-fuer-jesus-balve-28112023/

