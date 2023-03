Fastenzeit: Angebote für Kinder, Jugendliche und Familie

Balve. Aktionen des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal vor Ostern. Manches ist anders, manches ist neu.

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal hat ein Paket an geistlichen Angeboten zur Fastenzeit zusammengestellt. Dabei gibt es Neuerungen und Änderungen.

Gemeindereferentin Theresa Wagner bedauerte im Gespräch mit der Westfalenpost, dass es in diesem Jahr weniger Aktivitäten der Jungen Kirche in Langenholthausen gebe. In diesem Jahr werde kein durchgehendes Angebot in der St.-Johannes-Kirche stattfinden: „Wir haben einfach die Mittel nicht und die Leute nicht, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Nachfrage noch so da ist.“ Deshalb liege der Schwerpunkt auf dem Triduum in der Jungen Kirche: die Heiligen Tage von Karfreitag bis Ostersonntag.

„Wir haben eine Besonderheit in der Jungen Kirche, ab dem Palmsonntag bis zu den Ostertagen. Wir gestalten einen Garten Gethsemane, im hinteren Teil der Kirche“, sagte Theresa Wagner. Er werde mit Grünzeug und Blumen dekoriert. Die Gartenecke nehme ein biblisches Motiv. Sie solle meditativ auf die Ostertage einstimmen. Gläubige können – wenn sie mögen – zusätzliche Blumen mitbringen.

Parallel laufen Firmvorbereitungen. Neu: die Fünf-Euro-Aktion. Sie ist angelehnt an das biblische Gleichnis, das Gläubige auffordert, mit ihren Talenten zu wuchern, sprich: sie zu vermehren. Theresa Wagner: „Die Kinder sollen mit ihren fünf Euro einen Mehrwert erzielen.“ Theresa Wagner kann sich beispielsweise vorstellen, dass Jugendliche den Betrag einsetzen, um Zutaten für Waffeln zu kaufen. Die süßen Happen könnten anschließend für einen guten Zweck verkauft werden. Nächste Woche Mittwoch steht ein Kassensturz an.

Für Kinder gibt es in Garbeck eine spezielle Triduum-Version: Am Karfreitag, 11 Uhr, findet ein Kreuzweggebet für Kinder in der Pfarrkirche statt, und am Ostersonntag, ebenfalls um 11 Uhr, ist dort ein Familiengottesdienst geplant.

