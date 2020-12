Balves Waldbauern sauer: FBG sieht Land auf dem Holzweg

Die Forstbetriebsgemeinschaft Balve (FBG) schlägt Alarm. Deren Vorsitzende Hubert Priggel aus Garbeck schrieb NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) einen Brandbrief. Demnach kommen Hilfsgelder für extremwetterbedingte Waldschäden nicht an. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) im Kreistag signalisiert Unterstützung.

Balves FBG-Chef Hubert Priggel (links, mit FBG-Geschäftsführer Heinz Schulte; Archiv) mahnt beim Land dringend die schnelle Auszahlung der Extremwetterhilfe an. Foto: Marcus Bottin / WP

Priggel erinnert Heinen-Esser daran, dass Balve „im Hauptschadensgebiet der Borkenkäferkalamität “ liege: „Nachdem wir bereits bei ,Kyrill’ mehr als die Hälfte unseres Waldes verloren haben, zerstört der Borkenkäfer infolge der Dürrejahre jetzt die letzten Fichtenbestände in unseren Wäldern.“ Zeitnahe Ernte und Abfuhr des befallenen Holzes sei „die einzige Chance, vielleicht noch einige Bestände zu retten“.

Die FBG habe sich gefreut, dass die Extremwetterhilfe „unbürokratisch auf das Urteil der Forstbeamten vor Ort delegiert wurde“. Nur so sei eine schnelle, forstschützende Aufarbeitung „auch waldbesitzerübergreifend möglich“.

Kein Geld im Fördertopf

Bereits am 10. Juli hat die FBG Balve laut Priggel einen Sammel-Förderantrag in Höhe von 735.400 Euro nach der Extremwetterrichtlinie des Landes NRW beim Regionalforstamt in Lüdenscheid eingereicht. „Leider konnte dieser bis heute weder in Gänze, noch in Teilbeträgen bewilligt werden, da dem Regionalforstamt Märkisches Sauerland nur circa. 5,9 Millionen Euro zugewiesen wurden, obwohl bereits im September für mindestens drei Millionen Euro weitere Förderanträge vorlagen“, beklagt Priggel. Dies habe das Forstamt „frühzeitig berichtet“. Weit mehr als zwei Millionen Euro an Extremwetter-Fördermitteln fehlen im Forstamtsbereich.

Fichtenkiller Borkenkäfer Foto: Roland Weihrauch / dpa

Ende November habe der Landesbetrieb Wald und Holz die Forstämter angewiesen hat, „keine weiteren Förderanträge mehr zu bewilligen“. Auch die Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns werde „untersagt“. Ebenso seien Anträge auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes ins nächste Jahr „abzulehnen“. Nicht abgerufene Fördermittel „verfallen“. Begründet werde das „mit fehlenden Finanzmitteln“ im Fördertopf.

Das habe zur Folge, dass für den bisher nicht bewilligten Förderantrag der FBG Balve eine Fördersumme von fast 500.000 Euro aufgelaufen ist, „die nicht bewilligt und auch nicht ausgezahlt werden kann“. „Das bedeutet für die Mitglieder unserer Forstbetriebsgemeinschaft eine Katastrophe “, schreibt Priggel. „Wir haben auf die Fördermittel vertraut und teilweise mehrere zehntausend Euro Lohnkosten vorgestreckt. Um nicht noch tiefer in diese Förderfalle hineinzutappen, mussten wir sämtliche Aufarbeitungsarbeiten sofort einstellen.“ Geschäftsbeziehungen, die auf fragilen Logistikketten beruhen, seien gefährdet.

Beschädigte Nadelholzbestände Foto: Annabell Jatzke

Priggel: „Die Folgen für unsere Wälder sind absehbar, denn im Frühjahr fliegt der Käfer wieder.“ Und: „Altersversorgung und Finanzierung der Ausbildung unserer Kinder sollten aus dem Wald gestützt werden. Alles kaputt. Die Holzaufarbeitung ist in vielen Beständen nicht kostendeckend. Von den anstehenden Kosten für die Wiederaufforstung und Pflege ganz zu schweigen. Auf unsere FBG kommen Instandsetzungskosten für zerfahrene Waldwege zu, die unsere finanziellen Möglichkeiten bei weitem sprengen. Die Einführung der direkten Förderung verursacht weitere Kosten für eine professionalisierte Geschäftsführung. Das ist aus den derzeitigen Holzpreisen nicht zu finanzieren. Wir sind auf diese Fördermittel dringend angewiesen!“