Feierabendtour: Beckum-Biker locken Radler aus Nachbarschaft

Beckum. Beckums Biker fahren nicht nur viel – sie sitzen auch gern zusammen. So lief ihre Feierabendtour am Wochenende.

Die Beckumer Biker haben am Wochenende, wie bereits im Vorjahr, im Rahmen des „Stadtradelns“ zum Feierabendradeln eingeladen. Das Teilnehmerfeld war 20-köpfig. Organisatorin Saskia Runig freute sich über Gäste aus Mellen und Langenholthausen.

„Die Strecke führte uns statt der angedachten 20 Kilometer über 30 Kilometer“, sagte sie und erklärte umgehend den Grund für den geänderten Tour-Verlauf: „Die ursprünglich geplante Strecke war einfach zu matschig.“ Streckenwart war Beckums Ortsvorsteher Georg Wortmann. Er fuhr allerdings nicht mit. Denn er war am Wochenende nicht in Beckum.

Beckum-Biker auf Feierabendtour Foto: Saskia Runig / Beckumer Biker

Die Planänderung schmälerte den Fahrspaß jedoch nicht. „Es war eine ideale Tour für den Feierabend“, meinte Saskia Runig. Nach der Tour saß das Peleton gemütlich zusammen, bei schäumenden Getränken mit und ohne Alkohol und Bratwurst. Ein bisschen Fachsimpeln gehörte ebenfalls dazu. Endstation war der Sportplatz auf der Hinsel. Dort hatte Platzherr SuS Beckum am XXL-Wochenende die Ehrenamtskneipe geöffnet. „Das hat wohl allen wieder sehr gut gefallen“, fasste Saskia Runig zusammen. Sie geht davon aus, dass die Feierabendtour beim „Stadtradeln“ im kommenden Jahr sicher ein weiteres Mal angeboten werde.

In Balve beteiligten sich 350 Fahrradfans am „Stadtradeln“. Bisher kamen knapp 69.000 Kilometer zusammen. Davon gingen allein knapp 23.500 Kilometer aufs Konto der Beckumer Truppe. Sie führt erneut die Mannschaftswertung an – mit 107 Aktiven. Pro Kopf haben sie bisher rund 220 Kilometer heruntergekurbelt.

