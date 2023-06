Feriencamp Balve: Nachfrage toppt Erwartungen

Balve. Das Feriencamp platzt aus allen Nähten. Aber Leiter Marcus Klein hat ein Herz für Härtefälle. Was das für den Ablauf des Programms bedeutet.

Sportlich, kreativ, kulinarisch: Das Balver Feriencamp bietet in den ersten drei Ferienwochen wieder richtig viel. Kein Wunder, dass die Nachfrage steigt und steigt. Ein Einblick in das bunte Treiben: „Wir sind langsam am Limit“, sagt der Verantwortliche von Seiten der Stadt Balve, Marcus Klein, durchaus erfreut natürlich über die gute Resonanz. Aber viel mehr gehe dann einfach nicht.

Gut 160 Kinder sind in der ersten von insgesamt drei Wochen Feriencamp dabei, die Plätze für die gesamte Aktion waren alle schnell vergriffen, aber kurzfristig wollte man auch Härtefälle nicht nach Hause schicken müssen. In den beiden nächsten Wochen sind es etwas weniger Teilnehmer.

Und so ist es ziemlich kuschelig im Foyer der Dreifachturnhalle kurz vor der Mittagspause. Gegessen wird in zwei Etappen, das heutige Menü mit Frikadelle, Kartoffelgratin und Blumenkohl ruft nicht bei allen, aber doch bei sehr vielen Begeisterungsstürme hervor. Viele haben sich es schon bequem gemacht und warten auf die Raubtierfütterung, während in dem einen Teil der Sporthalle noch ausgelassen Bälle geworfen werden: Gefängnisball.

Eine Abwandlung von Völkerball, die gegnerischen Mitspieler werden auch hier abgeworfen, wer ausscheidet geht hinter das Spielfeld und kann sich wieder zurückbefördern sobald der Ball im Basketballkorb gelandet ist. Ein Bestandteil der Sport- und Ballspieleworkshops und gut gefüllt wie alle anderen Angebote. In der Nähe des Schulzentrums wird auch Tennis gespielt, in einem anderen Workshop gekocht, dann auch durch die Stadt geradelt.

HipHop lockt kaum Jungs

In der Regel wechseln die Teilnehmer nach der Mittagspause die Angebote, die Reitgruppe allerdings ist den ganzen Tag über in Küntrop unterwegs. Dank Erst-, Zweit- und im Fall des Falles auch Drittwunsch konnte jeder etwas finden, das ihm zusagt, unterstreicht Marcus Klein.

Er weiß zudem: „Die Zirkusgruppe ist auch immer sehr begehrt.“ Und die leitet er selber, vermittelt erste Grundlagen und Techniken aus dem Reich der Artisten. Die Schwimmbadgruppe kommt derweil gerade zum Essenfassen mit dem Bulli aus dem Hallenbad zurück.

Marcus Klein steht die ganze Zeit im Auge des Orkans: „Ich muss mal kurz zum Klo.“ „Kann ich mir einen Ball nehmen?“ „Wann geht das Programm weiter?“, tönt es von links und rechts ohne Unterlass. Viele Kinder kennen Klein natürlich aus der OGS, kein Wunder, dass er da ständig Fragen beantworten muss. „Pause hab ich hier jedenfalls nicht“, lacht er.

Aber das restliche Team des Feriencamps von um die 40 Personen ist genauso unverzichtbar. Viele sind schon Jahre dabei und die Abläufe eingespielt, lobt Marcus Klein. Ein Neuling im Betreuerteam sitzt derweil noch draußen und spielt geduldig Mikado mit ihren Schützlingen so lange bis sich die am Buffet anstellen können. Anna Yildirim leitet den Tanzworkshop. Die junge Frau aus Hemer arbeitet sonst dort in der Balletschule Sauerlandpark, wurde als Referentin für das Feriencamp empfohlen und hat gerade ihr Abitur absolviert und deshalb ein wenig Zeit in den Ferien. „Es ist total schön hier, mit den Kindern zu arbeiten und vor allem viele neue Gesichter kennen zu lernen.“ Am Vormittag hat sie in ihrer Gruppe vor allem zu Hip Hop und Popmusik getanzt, einsteigertauglich die Bewegungen erklärt. „Ich versuche eine große Mischung in dem Workshop zu machen.“

Die Jungsquote in ihrer Gruppe ist übrigens eher überschaubar, schwankt zwischen null und eins. Aber Anna Yildirim hofft, den ein oder anderen so zu begeistern dass er und sie auch mal zu den Kursen in die Ballettschule Sauerlandpark kommt, die übrigens auch in Balve und Umgebung immer wieder mit Auftritten präsent ist. Und wo man schon mit gut einem Jahr hinkommen kann zum Eltern-Kind-Tanzen, wie Yildirim erzählt. Für das Feriencamp wäre das dann noch zu jung. Aber alle die hier sein können, freuen sich über spannende und ereignisreiche Tage.

DIE PRÄSENTATION

Zum Ende einer jeden Woche des Feriencamps gehört auch an den Freitagen eine Präsentation der Ergebnisse für Familie oder Freunde der Teilnehmer, zum Beispiel einstudierte Tanzdarbietungen. Wegen der großen Teilnehmerzahl und damit einem etwas längeren Programm startet das Programm an diesem Freitag schon um 13.30 Uhr rund um die Dreifachturnhalle, wie Camp-Chef Marcus Klein hinweist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve