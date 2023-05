Ferienspiele in Balve: Das Programm, die Anmeldung

Spaß an Tanz und Bewegung: So sahen die Ferienspiele im vergangenen Jahr aus.

Balve. Ferienspiele in Balve: Das Programm steht. Das Angebot ist groß. Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Sommerferien stehen vor der Tür und in Balve startet am 26. Juni wieder das dreiwöchige Feriencamp am Schulzentrum Krumpaul. Das Anmeldeportal wird am Samstag, 13. Mai, freigeschaltet. Was ist bei der Anmeldung zu beachten?

Die Anmeldung

Ein teilnehmendes Kind mindestens seit dem 1. August 2022 schulpflichtig sein. Anmeldungen sind für eine, zwei oder sogar alle drei Wochen möglich. Für jede Woche stehen verschiedene Workshops zur Auswahl. Die Stadtverwaltuzng bittet Angabe des oder der bevorzugten Workshops. Bis zu drei Angebote können ausgewählt werden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50 Euro pro Woche, Mittagessen inklusive. Die Anmeldung ist erst mit Eingang des Teilnehmerbeitrages abgeschlossen. Wenn ein Anspruch auf Bildung und Teilhabe besteht, können die Beiträge gegebenenfalls von einem Kostenträger übernommen werden.

Wer Fragen hat, kann am Freitag, 12. Mai, von 16 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der OGS Balve, Brucknerweg 7, Balve, im persönlichen Gespräch weitere Informationen erhalten. „An diesem Tag gibt es keine Möglichkeit zur Anmeldung!“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Balve.

Wem es nicht möglich ist, Kind oder Kinder online anzumelden, hat die Möglichkeit, am Montag,15. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr oder am Montag, 22. Mai, in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr in das Rathaus der Stadt Balve zu kommen. Das Bürgerbüro hilft.

Der Ablauf des Feriencamps

Die Tagesstruktur des Balver Feriencamps in der Zeit vom 26. Juni bis zum 14. Juli sieht so aus: Montag bis Freitag: 7.30 bis 9 Uhr, gemeinsames Frühstücken; 9 bis 12 Uhr Workshop; 12 bis 13 Uhr gemeinsame Mittagspause; 13 bis 16 Uhr Workshop.

„Die Vollbetreuung bietet in diesem Jahr einen bunten Mix aus Sport, Zirkus-, Tanz-, und Erlebnisworkshops. Eine Anmeldung ist nur wochenweise möglich“, heißt es.

Die Workshops

In der Woche 26. bis 30. Juni gibt es folgende Angebote:





Ein Reitworkshop findet ganztägig in Kooperation mit dem Reitbetrieb Appelhans in Küntrop statt. Reiterliche Fähigkeiten werden erlernt und weiterentwickelt. Dabei steht der Spaß im Vordergrund.

Schwimm- und Kreativworkshop: Am Vormittag findet ein Schwimmworkshop im städtischen Hallenbad statt. Dieser Workshop eignet sich für Nichtschwimmer. Die Teilnehmer können dort das Seepferdchen erwerben. Am Nachmittag kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden.

Zirkus- und Tanzworkshop: Im Zirkusworkshop am Vormittag besteht die Möglichkeit, verschiedene Disziplinen zu erlernen und die artistischen Möglichkeiten jedes einzelnen zu fördern. Am Nachmittag kann das tänzerische Knowhow in verschiedenen Tanzstilen unter Beweis gestellt werden.

Tennis- und Experimente-Workshop: Im Tennisworkshop am Vormittag wird das Ballgefühl am Schläger spielerisch erlernt und vorhandene Kompetenzen ausgebaut. Experimentierfreudige Kinder kommen nachmittags im Experimente Workshop voll auf ihre Kosten.

Ballspiele und Zirkus-Workshop: Am Vormittag können die Teilnehmer im Ballspiele-Workshop zusammen mit einer Trainerin ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. Dieser Workshop eignet sich für Mädels.

Sport und Ballspiele-Workshop: Am Vormittag gibt es einen Sportworkshop. Dieser bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Sportarten, die sowohl die Basics als auch das Weiterführen der einzelnen Sportarten ermöglicht.

Tanz und Sport-Workshop: Am Vormittag kann das tänzerische Knowhow in verschiedenen Tanzstilen unter Beweis gestellt werden. Am Nachmittag gibt es einen Sportworkshop. Dieser bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Sportarten, die sowohl die Basics als auch das Weiterführen der einzelnen Sportarten ermöglicht.

Kochen und Fahrrad-Workshop: Am Vormittag bereiten die Teilnehmer im Kochworkshop unter Anleitung kreative Gerichte zu. Auf dem eigenen Fahrrad wird am Nachmittag das Balver Stadtgebiet und Umgebung erkundet. Ein funktionsfähiges und verkehrssicheres Fahrrad ist notwendig.

Woche 3. bis 7. Juli: Reitworkshop; Schwimm- und Kochen-Workshop; Tennis- und Kreativ-Workshop; Fahrrad- und Ballspiele-Workshop; Tanz und Experimente-Workshop; Sport- und Zirkusworkshop; Ballspiele und Tanz-Workshop; Zirkus- und Sport-Workshop

Woche 10. bis 14. Juli. Sport und Kreativ-Workshop; Zirkus- und Tanzworkshop; Schwimmen, Experimente und Arche Noah Menden. Am Vormittag findet ein Schwimmworkshop im städtischen Hallenbad statt. Dieser Workshop eignet sich für Kinder, die bereits das Seepferdchen erworben haben. Experimentierfreudige Kinder kommen nachmittags voll auf ihre Kosten. Am Donnerstag und Freitag besucht dieser Workshop die Arche Noah in Menden. Außerdem gibt’s einen Tanz- und Koch-Workshop, dazu einen Tennis- und Sport-Workshop sowie das Projekt Fahrrad und Zirkus.

