Kommunale Ferienspiele in Balve mit Jugendheimleiter Christian Wulf (links)

PLANUNG Ferienspiele in Balve: So prall ist das neue Programm

Balve. Die Sommerferien nahen - und damit die Ferienspiele. Das Programm steht. Am Mittwoch präsentiert die Stadt es dem Ausschuss ESDS.

Die Stadt Balve bietet für Juli wieder das beliebte Sommerferienprogrammfür Kinder und Jugendliche an. Die Ferienspiele werden wie schon im Vorjahr wieder corona-konform stattfinden. Kreatives und Spannendes stehen auf dem Programm.

Corona-konformes Programm

Das Jugendzentrum Balve und die OGS organisieren in diesem Jahr wieder für die ersten drei Wochen der Sommerferien (5. bis 23. Juli) ein buntes und abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren. Die Balver Ferienspiele orientieren sich dabei inhaltlich und strukturell am Angebot des vorigen Jahres. Das heißt, dass alle Aktivitäten des Angebots corona-konform stattfinden.

Großes Betreuerteam

Für Durchführung und Betreuung der Kinder bei den Ferienspielen stehen rund 15 Dozenten, Pädagogen, Erzieher, Ehrenamtler und hauswirtschaftliche Kräfte zur Verfügung. Das Programm beginnt wochentags um 9 Uhr mit einem ersten Workshop für die Teilnehmer. Um 12 Uhr gibt es eine Mittagspause mit einem warmen Mittagessen. Von 13 bis 16 Uhr findet dann der zweite Workshop statt. Am Ende einer jeden Woche soll es dann wieder wie gewohnt eine Abschlusspräsentation der Workshops jeweils Freitagnachmittags ab 14 Uhr geben.

Onlineanmeldung auf Stadt-Homepage

Inhaltliche Schwerpunkte der Ferienspiele sind die Themen Zirkus, Sport, Reiten, Tanzen, Ernährung, Kreatives Basteln und Zeichnen, Mountainbiking und Tennis. Corona-bedingt können die Kinder und Jugendlichen, wie im letzten Jahr auch, die Onlineanmeldung auf der Internetseite der Stadt Balve (balve.de) nutzen. Dort können die thematischen Workshops und die Wochen für die Ferienspiele entsprechend ausgesucht werden. Der Teilnehmerbetrag pro Woche (inklusive Essen) liegt bei 40 Euro. Für Familien, die diesen Betrag nicht aufbringen können, gibt es die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt. Die zu dem Zeitpunkt geltenden Coronavorschriften werden in einem speziellen Hygienekonzept mit dem Ordnungsamt der Stadt Balve abgestimmt und umgesetzt.

Der Ratsausschuss ESDS berät in seiner Sitzung am Mittwoch, 18 Uhr, in der Schützenhalle Volkringhausen über die Vorlage.

