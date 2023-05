Hönnetalhalle Fest für kleine Schützen: Wer folgt Leon & Jette in Beckum?

Beckum. Kinderschützenfest in Beckum: Am Sonntag gibt es volles Programm. Leon und Jette werden nachmittags Nachfolger haben.

Die Schützenbruderschaft Beckum lädt am Sonntag, 7. Mai, ab 10.30 Uhr in die Hönnetalhalle ein zum bunten Kinderprogramm beim Kinderschützenfest in der Schützenhalle. Auch ein Zauber hat sein Kommen angekündigt. Obendrein ermitteln die Schützen ihr neues Kinderkönigspaar. „Darüber hinaus freuen wir uns über den Auftritt des Musikvereins Beckum sowie der Bläserklasse der Grundschule“, sagte Brudermeister Fabian Henze im Gespräch mit der Westfalenpost. Ab 13 Uhr gibt’s Pommes-Currywurst auf die Gabel. Obendrein gilt das Kuchenbüffet als Geheimtipp. Das Kinderschützenfest wird von den Schützen gemeinsam mit Ehefrauen und Partnerinnen organisiert.

Im vergangenen Jahr waren Leon Jahn und Jette Oeder das Kinderschützenpaar.

