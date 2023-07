Festzug: Rote Ballons für Garbecks Schützenkönigspaar

Garbeck. Welch ein Finale! Der Festzug am Schützenfest-Sonntag in Garbeck ist etwas Besonderes. Das sind die Gründe.

Dieses Schützenfest – es ist etwas Besonderes. So viel steht fest. Mögen die Abläufe des Hochfestes der Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige in Garbeck einer langen Tradition folgen – schon der Auftakt am Samstag fühlt sich anders an als sonst. Die Schützenmesse am Samstagabend ist der letzte Gottesdienst vor dem Umbau der Pfarrkirche, der am Mittwoch beginnt. Präses Pater Pius Sabu zelebriert den Gottesdienst, und die Rührung unter den Teilnehmenden ist spürbar, ja sichtbar. Große Emotionen bestimmen von Anfang an das Schützenfest. Was am Samstag beginnt, setzt sich am Sonntag beim Festzug des scheidenden Königspaares Alexander und Alexandra Schulte durchs Dorf fort – bei schönstem Sonnenschein und zugleich aber auch brütender Hitze.

Das Königspaar ist mit Dankbarkeit ins Finale eines im besten Sinne turbulenten Amtsjahres gegangen, dankbar sind die Garbecker Royals für die Unterstützung der 15 Paare. „Aufgrund meines Amtes bin ich auch bei den Vorstandssitzungen des Vereins dabei“, berichtet der amtierende König, „da wird viel organisiert, viel getan.“

Schützenfest Garbeck: ein Paar aus dem Hofstaat Foto: Sven Paul / WP

Dann blickt Alexander Schulte durch die Brille des Vorsitzenden des Ortsausschusses: „Das ist schon eine wichtige Stütze für das Dorf. Das ist ein wichtiger Verein, mit dem sich alle identifizieren können, nicht nur die männlichen Mitglieder, auch die Frauen.“ Königin Alexandra nickt. Die Dorfbevölkerung nimmt das Hochfest der Bruderschaft als ihr Fest wahr. „Wir haben das Festival der Liebe, das Brunnenfest, das Feuerwehrfest, das auch alle gern besuchen, aber das Schützenfest ist das Fest, das große Dorfereignis.“

Partyfieber grassiert

So ist es. Bereits am Samstagabend grassiert das Partyfieber. Die Schützenhalle ist – und der Vorplatz noch voller. „Es war wohl manchem zu warm in der Halle“, heißt es von Teilnehmern. Dazu kommt mit Taktlos eine Partyband, die Müde munter macht.

Der Sonntagmorgen beginnt bereits um 5.45 Uhr. Der Musikverein „Amicitia“ spielt den Weckruf. Nicht alle brauchen ihn: Manche haben kurzerhand durchgefeiert.

Das Königspaar bittet später zum Frühstück. Getafelt wird auf dem Hof von Alexander Schultes Vater. Mittags wird das Königspaar am Pfarrheim abgeholt, Brudermeister Martin Vielhaber vorne weg. Die neue Dorfmitte an der Märkischen Straße wird zur Bühne für das Königspaar, die Bruderschaft und gleich vier Musikkapellen: Die Festmusik Rohde spielt auf, der Musikverein „Amicitia“ Garbeck, das Trommlerkorps Eisborn und nicht zuletzt der Musikzug Langenholthausen unter seinem neuen Dirigenten Matthias Streiter.

Schützenfest Garbeck Umzug Sonntag und Zapfenstreich Samstag Balve Garbeck (C) Sven Paul Foto: Sven Paul

Das Königspaar macht in jeder Hinsicht eine gute Figur. König Alexander Schulte schreitet im schwarzen Anzug durchs Dorf, seine Königskette blinkt, sein Gesicht strahlt im Dauerbetrieb. Und Königin Alexandra? Noch am Freitag, im Katholischen Familienzentrum, hat sie Glitzerkrönchen und Glitzerschuhe mit einem Kleid in leuchtendem Orange kombiniert, am Sonntag bevorzugt sie ein Kleid in schlichtem, edlen Weiß.

Dorf feiert mit

Und fast das ganze Dorf feiert mit, rechts und links des Garbachs, Schattenplätze sind besonders gefragt: rare Ware. Beim Festzug gibt es viele Trinkpausen, Wasser ist das Getränk des Tages, nur einige Unentwegte bleiben beim Pilsbier.

Schützenfest Garbeck: Ein Dorf feiert mit. Foto: Sven Paul / WP

Die Blicke des Publikums gehen nicht nur zum Königspaar – sie gehen auch noch oben. Mit gutem Grund: König Alexander Schulte arbeitet im Hauptberuf als Marketingmann für die Goldbäckerei Grote. Sie ist an der Märkischen Straße sogar mit einer Filiale vertreten. Kein Wunder, dass Junior-Chef Carl Grote mit eigener Familie und mit seinem Bruder Alexander kommt, auch Adelgunde Buchgeister, gemeinsam mit Julia Thunecke Ausbildungsleitern, bewundert das Spektakel. Dazu kommt das Garbecker Team. Als wäre all das nicht genug, hat Verkaufsleiter Elmar Kleine-Linsmann eine Überraschung dabei: eine Fülle von heliumgefüllten Luftballons in Firmenrot. Kinder sind verrückt danach, den Himmel über Garbeck rot zu färben.

Großer Jubel brandet auf, immer wieder. Und schon am Nachmittag freut sich das Feiervolk auf eine weitere Sause mit Taktlos am Abend in der Schützenhalle und freut sich wie selbstverständlich auf den Montag. Dann geht’s rauf zur Vogelstange. Stephan Honerts Adler muss fallen. König Alexander Schulte: „Hoffentlich gibt es genügend Bewerber.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve