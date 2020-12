Fetter Scheck aus Arnsberg für Festspielverein Balver Höhle

Balve/Arnsberg. Den Festspielverein Balver Höhle traf es im Corona-Jahr knüppeldick. Alle Veranstaltungen fielen aus. Jetzt gibt es einen Scheck aus Arnsberg.

Im Hönnetal nieselte es am Donnerstag bei mickrigen vier Grad plus. Aber für den Festspielverein Balver Höhle gab es warmen Regen: Leistungen aus dem Kulturstärkungsfonds NRW in Höhe von 50.000 Euro. Das berichtete eine Sprecherin der Bezirksregierung in Arnsberg am Donnerstag.

Zuschuss soll Existenz des Vereins sichern

Aufgrund von Einnahmeausfällen in der Corona-Pandemie habe die Bezirksregierung Arnsberg dem Festspielverein Balver Höhle einen Bescheid über eine finanzielle Unterstützung des Landes in Höhe von 50.000 Euro zugesendet, teilte Anna Carla Springob mit. Die Mittel dienen demnach der Existenzsicherung der gemeinnützigen Kultureinrichtung. Der Verein inszeniert und organisiert Konzerte, Theaterstücke, Märchen- und Musical-Aufführungen sowie Festivals in der Balver Höhle. Sämtliche Veranstaltungen mussten in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen.