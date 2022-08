Feuerwehr aus Balver Stadtgebiet hilft in Küntrop

Garbeck/Küntrop. Einsatzkräfte aus dem Balver Stadtgebiet in Küntrop. Na nu, was war denn da los?

Löschkräfte aus Garbeck und Balve haben am Sonntagmittag bei der Bekämpfung eines Brandes in Küntrop geholfen. Das teilte der stellvertretende Feuerwehr-Chef Oliver Prior am Montagmorgen mit. Demnach brannte ein Wohngebäude samt Anbauten an der Garbecker Straße. Sechs Einsatzkräfte aus Garbeck waren für den Atemschutz zuständig. Der übrige Löschzug war mit einem Mannschaftstransportfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug für Gefahrgut und dem Löschfahrzeug 20 vor Ort. Aus Balve kam ein Drehleiterfahrzeug. „Damit wurde der Grundschutz sichergestellt“, sagte Oliver Prior. Die Balve Wehr half in Neuenrade mit insgesamt 28 Löschkräften bis 17.40 Uhr aus, weil in der Nachbarstadt am Sonntag das Schützenfest stattfand.

