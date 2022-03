Feuerwehr-Haus in Sanssouci: USB gibt grünes Licht

Beckum/Volkringhausen. Läuft! Das USB gibt grünes Licht für das Feuerwehr-Gerätehaus in Sanssouci. Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Der Ratsausschuss USB hat sich einstimmig für die Weiterplanung des Feuerwehr-Gerätehauses in Sanssouci ausgesprochen. Es soll an der Kreuzung der B 515/B 229 gebaut werden. Das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange am neuen Flächennutzungsplan erzwang keine wesentlichen Veränderungen. Der USB empfiehlt dem Rat, die Verwaltungsvorlage durchzuwinken. Zudem soll das Stadtparlament die Verwaltung beauftragen, den Flächennutzungsplan der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen. Vom Standort Sanssouci profitiert die Wehr in Beckum, Volkringhausen und sogar in Balve.

