Feuerwehr in Mellen: unten Eis, oben heiß

In Mellen hat die Feuerwehr den Schornstein gereinigt, dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, es sind keine Gebäudeschäden fest zu stellen Einsatzstelle wurde dem Schornsteinfeger zur abschließenden Kontrolle übergeben. Im Einsatz waren die Löschgruppen Mellen, Balve und Langenholthausen

Mellen Blaulicht in Mellens Ringstraße: Na nu, was war denn da los?

Feuerwehr-Sprecher Yvonne Schäfer schlug am Donnerstagabend um 19.51 Uhr für die Presse Alarm: Kamindbrand an der Ringstraße in Mellen. Um 21.29 Uhr zog Wehr-Chef Frank Busche Bilanz. Was war passiert?

In Mellen hat die Feuerwehr einen Schornstein gereinigt. Foto: Feuerwehr Balve

Gott sei Dank war der Schaden übersichtlich. Niemand kam zu Schaden. Die Einsatzkräfte haben, wie gewohnt, Dank und Anerkennung verdient.

