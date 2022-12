Balver Feuerwehr verabschiedet Oliver Prior

Balve. Wachwechsel bei Balves Feuerwehr: Oliver Prior ist als Vize verabschiedet, Nachfolger Christopher Biehs begrüßt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Balve hat ihren stellvertretenden Wehr-Leiter Oliver Prior verabschiedet. Zugleich wurde sein Nachfolger Christopher Biehs in seinem neuen Amt begrüßt. Das sagte Feuerwehr-Chef Frank Busche im Gespräch mit der Westfalenpost.

Oliver Prior war 20 Jahre lang der zweite Mann der Balver Brandbekämpfer. 2003 hatte er sein Amt als Nachfolger von Wolfgang Lazer angetreten. Aus beruflichen Gründen zog sich Oliver Prior aus der ersten Reihe der Feuerwehr-Führung zurück, wie er der Westfalenpost sagte. Er hatte beizeiten mitgeteilt, für keine weitere Amtszeit mehr zur Verfügung zu stehen. Der Stadtbrandinspektor bleibt aber weiter der Löschgruppe Balve erhalten.

Am Mittwochabend erhielt der bisherige stellvertretende Leiter der Feuerwehr Balve, Oliver Prior, aus den Händen von Bürgermeister Hubertus Mühling seine Entlassungsurkunde als stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Im Rahmen einer Feierstunde hatten sich Führungskräfte aller Einheiten der Feuerwehr Balve, der Obmann der Ehrenabteilung und zugleich ehemalige Leiter der Feuerwehr Winfried Reinken, sowie ein Vertreter des Stadtrates im Schulungsraum des Gerätehauses Balve zusammengefunden, um Oliver Prior einen gebührenden Abschied zu bereiten.

An seine Stelle rückt Christopher Biehs. Der 38-Jährige war zuvor stellvertretender Löschzugführer in Garbeck. Inzwischen hat er den F-VI-Lehrgang am Feuerwehr-Institut in Münster erfolgreich absolviert. Der Lehrgang befähigt den Stadtbrandinspektor zur Übernahme der Führungsamtes. Der Rat hat den Garbecker in der letzten Sitzung dieses Jahres eingestimmt gewählt. Zuvor war er von Kreisbrandmeister Michael Kling vorgeschlagen worden. Christopher Biehs ist – wie bei der Feuerwehr üblich – für eine Amtsdauer von sechs Jahren gewählt worden.

Der Löschzug Balve-Mellen-Langenholthausen ist damit erstmals seit über 25 Jahren nicht mehr in der Wehr-Führung vertreten.

