Firmungen im Hönnetal: Das ist geplant

Balve/Neuenrade. Die Firmungen im Hönnetal stehen an. Pfarrer Christian Naton nennt die Details.

Im Hönnetal stehen Firmungen in katholischen Gemeinden. Pfarrer Christian Naton erklärte am Freitagnachmittag, was geplant ist.

In sechs Gottesdiensten wird Weihbischof Dr. Matthias König insgesamt 122 Jugendlichen des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal das Sakrament der Firmung spenden. Um unter Corona-Bedingungen diese große Zahl an Firmbewerbern unterbringen zu können, werden drei der Firm-Gottesdienste in der Balver Höhle stattfinden, ein absolutes Novum in der Balver Geschichte. Wir sind den Balver Schützen sehr dankbar, dass sie uns dies nicht nur gestattet haben, sondern sehr tatkräftig bei der Vorbereitung bzw Höhlengestaltung mitgewirkt haben.



Termine für die Gottesdienste

Freitag, 25.6.21, 18.00 Uhr, Kirche Hl. Drei Könige, gestaltet von Garbecker FirmlingenSamstag, 26.6.21, 10.00 Uhr, Balver Höhle, gestaltet von Balver FirmlingenSamstag, 26.6.21, 15.00 Uhr, Balve St-Blasius-Kirche (mit Livestream), gestaltet von Balver FirmlingenSamstag, 26.6.21., 18.00 Uhr, Schützenhalle Affeln, gestaltet von Firmlingen aus Affeln/BlintropSonntag, 27.6.21, 10.00 Uhr, Balver Höhle, gestaltet von Langenholthausener und Küntroper FirmlingenSonntag, 27.6.21, 15.00 Uhr, Balver Höhle, gestaltet von Firmlingen aus Beckum/Eisborn/VolkringhausenOnline-Vorbereitung

Wegen der Pandemie hat die Vorbereitung dieses Jahr weitgehend online stattfinden müssen, es gab aber auch spezielle Aktionen und Jugendgottesdienste mit entsprechenden Schutzkonzepten. Viele ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten haben, wie schon in den Vorjahren, die Vorbereitung mitgetragen und gestaltet. Firmproben finden am Dienstag, 22.6., ab 18.00 Uhr oder Donnerstag, 24.6., ab 18.30 Uhr in der Balver Höhle statt.

