First Responder Balve: 24 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

Balve. Sie sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlich im Einsatz. Die First Responder der Feuerwehr Balve retten Leben. Einblick in ihre Arbeit.

Die Balver Feuerwehr stellte bei einer Infoveranstaltung in den Geräteräumen der Feuerwehr Balve nun erstmals die First Responder vor. Christian Beuke, Leiter der First Responder, erklärt die Besonderheit und den Nutzen der Ersthelfer. 24/7/365: Diese drei Zahlen unterstreichen die wichtigste Eigenschaft der Einheit. „Wir sind immer und zu hundert Prozent ehrenamtlich im Einsatz“, erklärt er. Sie werden gerufen, um das therapiefreie Intervall zu überbrücken, so Beuke. Damit ist der Zeitraum zwischen dem Unfall oder der Verletzung bis zum Eintreffen des Rettungswagens gemeint. +++ Auch lesenswert: Ersthelfer der Feuerwehr leisten beispielhafte Arbeit +++

Viele wichtige Einsätze

Die 22 ausgebildeten Ersthelfer leisten in dieser Zeit wichtige Hilfe. „Wir sind in der Regel sechs bis 16 Minuten vor dem Rettungswagen vor Ort“, betont er. Bis zu dessen Eintreffen leisten Beuke und sein Team wichtige Hilfe zur Sicherstellung der Vitalfunktion. So können Leben gerettet oder Spätfolgen verhindert werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden die First Responder zu 478 Einsätzen gerufen. 2021 waren es 85 Einsätze.

Landtagskandidat der CDU nimmt teil Passend zum zehnjährigen Bestehen bekommen die tatkräftigen Ersthelfer Anerkennung von der Balver und Mendener CDU. Auch Matthias Eggers, Landtagskandidat aus Menden, nimmt an der Veranstaltung teil. Eggers weiß, wie besonders die First Responder für Balve sind. Da es diese Art von Ersthilfe in Menden nicht gibt, freute er sich über den Besuch in Balve.

Beuke erinnert sich an viele wichtige und einfache, aber auch einzelne, lebensrettende Einsätze. „Time is brain“, sagt er. Übersetzt bedeutet dieser Satz „Zeit ist Hirn“ und drückt aus, wie wichtig eine schnelle Versorgung, beispielsweise nach einem Schlaganfall, ist. Beuke fügt hinzu: „Der Diesel im Tank des Rettungswagens rettet Leben“. +++ Lesen Sie auch: Feuerwehr Balve: Scherben bringen bei Gründung Glück +++

Um Teil der First Responder zu werden, müssen einige Qualifikationen vorliegen. Die Person muss unter anderem mindestens 18 Jahre alt sein, einen Führerschein besitzen und den Grundlehrgang der Feuerwehr absolviert haben. Dazu kommen die Sanitätsdienstausbildungen A und B und eine Einführung in die ortsüblichen Einsatzabläufe. Pro Jahr kommen noch 30 Stunden Fortbildung zusätzlich dazu.

Die Balver Feuerwehr stellt bei einer Infoveranstaltung in den Geräteräumen der Feuerwehr Balve die First Responder vor. Foto: Antonia Mertens

Beuke berichtet, dass manche Interessenten nur Teil der First Responder werden wollen. Doch seine Antwort darauf lautet: „Das eine geht nicht ohne das andere“.

Gute Versorgung gewährleisten

Die First Responder starten mit dem Pilotprojekt „Qualifizierte Ersthelfer“. Dabei handelte es sich vorerst lediglich um die klassische Reanimation. Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Rettungsdienst so weiterentwickelt und gestärkt, dass sie auch zu kleineren Unfällen und Angelegenheiten geschickt werden, um so eine gute Versorgung des Patienten zu gewährleisten.

Bayern machte den Vorreiter

In Deutschland machte Bayern den Vorreiter bei den First Respondern. Vor 20 bis 30 Jahren fand das Prinzip erstmals in Deutschland Anklang, so Beuke. Seitdem verbreitete es sich rasant. Um Balve herum sind sie heute unter anderem in Neuenrade, Selscheid und Kierspe vertreten.

Die Grundausrüstung der Ersthelfer umfasst einen Notfallrucksack zur Sicherstellung der Vitalwerte, einen Kreislaufkoffer und einen Defibrillator. Die Ausrüstung nimmt viel Platz im Auto ein. Um den Transport der nötigen Werkzeuge zu erleichtern, setzen sich die Ersthelfer derzeit für die Beschaffung eines neuen Autos ein. Gegen Ende des Jahres planen sie die Anschaffung eines ausreichend großen Fahrzeugs an.