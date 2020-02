Fit werden für den Burgberglauf mit „life“ in Garbeck

Balve. Nie wieder schlaff! Das Team vom Fitnessstudio „life“ macht fit für den 5-Kilometer-Lauf in Mellen. Infos: Mittwoch, 19.30 Uhr, in Garbeck.

Der Winter gibt seine Abschiedsvorstellung, das Frühjahr naht mit Macht. Damit beginnt die Laufsaison. Wer vom Nichtsportler zum Läufer werden will, kann in der Gruppe trainieren – mit Andrea Krüger, Michael Stracke und Niklas Schmoll-Klute vom Fitnessstudio „life“ in Garbeck. „Von 0 auf 5 Kilometer“ heißt das Motto. Ziel ist eine Teilnahme am Burgberglauf von Rot-Weiß Mellen am Sonntag, 6. September, im Golddorf.

Burgberglauf in Mellen / Start über 5000 m und 10000 m Foto: Frank Saul / WP

Sport und Spaß: Das ist die Kombination, die dem Fitness-Team vorschwebt. Laufen macht fit, stärkt Herz und Kreislauf, obendrein verbrennt Joggen jede Menge Kalorien.

Der Burgberglauf wird von der Westfalenpost präsentiert. Dorothee Herdes Physioteam macht Läufer locker. Die Barmer übernimmt für Mitglieder die Kosten für die Laufgruppe in Garbeck sowie das Startgeld beim Lauf.

Alle Infos am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, im „life“.