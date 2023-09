Flitzer-Blitzer: Radar in Balve und Menden

Balve/Menden/Lüdenscheid. Der Märkische Kreis jagt in der kommenden Woche erneut Raser. Termine und Standorte mobiler Blitzer in Balve und Menden.

Raser, aufgepass! Der Märkische Kreis setzt in der kommenden Woche in Balve und Menden, wie anderswo im Kreisgebiet, erneut mobile Blitzer ein. Grund: Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Das geht aus einer Mitteilung der Kreis-Pressestelle in Lüdenscheid hervor.

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 2. bis zum 6. Oktober (40. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert.

Montag, 2. Oktober

Altena: Zentrum, Nette, Mühlenrahmede, Dahle

Halver: Eicholz, Schwenke, Zentrum

Dienstag, 3. Oktober

Feiertag

Mittwoch, 4. Oktober

Balve: Zentrum, Langenholthausen Beckum

Herscheid: Hüinghausen, Oestertal, Zentrum

Donnerstag, 5. Oktober

Hemer: Westig, Zentrum, Bredenbruch

Kierspe: Zentrum, Schnörrenbach

Freitag, 6. Oktober

Menden: Platte Heide, Niederbarge, Ostsümmern

Meinerzhagen: Meinerzhagen, Ölmühle, Valbert

