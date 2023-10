Tempo-Kontrollen Flitzer-Blitzer: Radar in Balve und Menden

Balve/Menden/Lüdenscheid. Raser, aufgepasst! In der nächsten Woche blitzt der MK in Balve und Menden. Termine und Standorte.

Geschwindigkeitskontrollen im Märkischen Kreis: Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 30. Oktober bis zum 3. November (44. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Märkischen Kreises hervor.

Montag, 30. Oktober

Balve: Volkringhausen, Zentrum

Schalksmühle: Harrenscheid, Klagebach, Heedfeld, Spormecke

Dienstag, 31. Oktober

Hemer: Geitbecke, Landhausen, Zentrum, Sundwig

Werdohl: Zentrum, Eveking, Dresel

Mittwoch, 1. November: Feiertag - keine Kontrollen

Donnerstag, 2. November

Menden: Bösperde, Zentrum

Halver: Oberbrügge, Bergfeld, Carthausen, Wegerhof

Freitag, 3. November

Nachrodt: Wiblingwerde, Einsal, Opperhusen

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen, Oestertal

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve