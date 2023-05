Flitzer-Blitzer: Standorte in Balve und Menden

Balve/Menden. Blitzer jagen Flitzer. In der kommenden Woche stehen auch Balve und Menden auf dem Programm.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Deshalb richtet der Märkische Kreis nach eigenen Angaben von Freitag in der kommenden Woche mobile Messstellen ein - auch in Balve und Menden.

Mobile Messstellen vom 8. bis 12. Mai (KW 19)

8. Mai

Menden: Zentrum, Niederbarge, Platte Heide, Schwitten

9. Mai

Nachrodt-Wiblingwerde: Einsal, Wiblingwerde, Brenscheid

10. Mai

Altena: Zentrum, Dahle, Evingsen

11. Mai

Balve: Zentrum, Langenholthausen

12. Mai

Hemer: Hönnetal, Deilinghofen, Zentrum

