Fördergeld für Ladesäulen in Balve: Da kommen sie hin

Balve. Der Ausbau kann beginnen. Der Bund fördert weitere Ladesäulen im Stadtgebiet. Welche Kosten die Stadt stemmt, wo die Stromtankstellen hinkommen.

Der Ausbau der E-Ladesäulen kann beginnen. Stadtkämmerer Hans-Jürgen Karthaus sagte in der Ratssitzung in der Schützenhalle Mellen, die Stadt Balve habe den Bewilligungsbescheid über rund 62.000 Euro vom Bund erhalten. Das bedeutet eine Förderquote von 80 Prozent. Den Rest muss die Stadt Balve tragen. Die Summe beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Rat hat in den Haushalt 2021 vorsorglich 20.000 Euro für weitere Ladesäulen eingestellt.

+++ BALVER WERBEGEMEINSCHAFT SETZT BEI CAR-SHARING AUF E-AUTOS +++

Die Ladesäulen verfügen über jeweils zwei Stellplätze mit Lademöglichkeiten. Die Stadt hat bereits die Standorte festgelegt. Eine Ladesäule soll auf dem Parkplatz der Kirche Heilige Drei Könige in Garbeck entstehen. Dazu kommen weitere Strom-Tankstellen auf den Wanderparkplätzen an Schützenheimen in Beckum, Volkringhausen und Eisborn, am Dorfpark in Mellen sowie an der Sokola.de in Langenholthausen.

+++ E-AUTOS: SÜDWESTFALEN MACHT MIT STROM MOBIL +++

Zwei öffentliche Ladesäulen

In Balve gibt es bereits öffentliche Ladesäulen am Bahnhof sowie auf dem Parkplatz zwischen Altenheim St. Johannes und dem Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße. Zudem stellen Gewerbetreibende wie Markus Busche an der Hauptstraße in Balve Ladesäulen bereit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve