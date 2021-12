Fördergeld winkt: Leader-Verein sucht beste Bürgerideen

Balve. Die Region, Balve allen voran, hat die Chance des Leader-Fördergeldes genutzt. Jetzt werden wieder neue Projektideen gesucht. Wer ansprechbar ist.

Die Bürgerregion am Sorpesee blickt auf sechs erfolgreiche Leader-Jahre zurück. 60 Projekte mit einem gesamten Fördervolumen von 3,67 Millionen Euro wurden gestartet. Jedes Einzelne habe den Raum rund um Balve, Arnsberg, Neuenrade und Sundern gestärkt und die Region sowohl voran- als auch zusammengebracht, erklärte Regional-Managerin Annika Kabbert am Montag in Balve.

Kickoff erfolgreich

Annika Kabbert aus dem Regionalmanagement trägt die Ergebnisse der Gruppenberatungen zusammen. Foto: Janine Glormann / Westfalenpost

Die laufende Förderperiode neigt sich dem Ende zu, eine Neue steht bevor. Um daran erfolgreich teilnehmen zu können, brauche es eine aussagekräftige und auf die Region abgestimmte Bewerbung, meint Kabbert. Der Bürgerbeteiligungsprozess ist dabei ein fester Bestandteil. Er geht in die nächste Runde.

Nach der erfolgreichen Kickoff-Veranstaltung am 15. November, sind die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch die junge Generation bis 20 Jahre, aufgerufen, ihre Ideen und Einschätzungen in einer Onlineumfrage einzubringen. Die Umfrage läuft vom 13. Dezember bis zum 6. Januar unter bit.ly/Leadersein. Die Menschen, die hier wohnen, wissen am besten, was es braucht, um die Lebensqualität zu halten oder zu verbessern. Das Engagement der letzten Jahre hat gezeigt, dass es eine große Ideenvielfalt gibt und mit neuen Fördergeldern erhalten Vereine, Institutionen und Kommunen weitere Chancen, das Potenzial der Bürgerregion am Sorpesee auszuschöpfen. Daher freut sich der Verein „Leadersein!“ auf jeden, der sich in den nächsten Wochen Zeit nimmt, um an der Umfrage teilzunehmen.

Die EU hat das Leader-Förderprogramm aufgelegt, um den ländlichen Raum attraktiver zu machen.

