Fördervereine der Feuerwehr Balve stellen sich neu auf

Am Tag nach dem Regen-Chaos räumt die Feuerwehr in Volkringhausen auf (Foto von Julki 2021). Die Feuerwehr-Fördervereine in Beckum und Volkringhausen sollen fusionieren.

Beckum/Volkringhausen. Die Unterstützung der Feuerwehr wird neu aufgestellt. In Beckum und Volkringhausen steht eine Fusion an. Was ist geplant?

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Balve-Löschgruppe Beckum lädt zur Mitgliedervollversammlung am Montag, 6. Dezember, in die Schützenhalle Volkringhausen, Glashüttenweg 8, ein. Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr in der Schützenhalle. Die Versammlung findet unter Einhaltung der aktuellen Top-Tagesordnungspunkt:; Beschluss über die Verschmelzung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Balve-Löschgruppe Beckum mit dem „Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Balve-Löschgruppe Volkringhausen. Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages liegt sowohl in der Geschäftsstelle beim Vorsitzenden Sebastian Steiner (Zur Amtschlade 8a, Balve), als auch im Feuerwehrgerätehaus Beckum (Arnsberger Straße 8) aus. Ein Termin zur Einsicht kann nach Absprache vereinbart werden.

Ähnlich lautet die Einladung des Fördervereins der Löschgruppe Volkringhausen. Dort sind die Unterlagen bei der Vorsitzenden Karin Raumann, Zur Amtsschlade 18 in Balve, oder im Gerätehaus bis zur Versammlung einzusehen.

