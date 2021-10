Frauen-Power: „Kiki“ gibt SG Balve/Garbeck Kick

Menschen-Kicker sorgt für gute Laune bei Groß- und Klein Stadtsportverband Balve Balve SVB-Vorsitzende Christa „Kiki" Knoop testet zusammen mit Geschäftsführer Volker Griese und der Schulsportbeauftragten Petra Mertens ( v.l.n.r) den Menschen-Kicker persönlich. „Kiki“ ist am Freitagabend als erste Frau in den Vorstand der SG Balve/Garbeck eingezogen.

Frauen-Power bei SG Balve/Garbeck: „Kiki“ Knoop zieht als erste Frau in den Vorstand ein. Der Verein kam übrigens verblüffend gut durch Corona.

Garbeck. Traditionsclubs brauchen Veränderung, um lebendig zu bleiben. Die SG Balve/Garbeck hat diese Maxime bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gasthof Syré in Garbeck beherzigt. Mit Christa „Kiki“ Knoop zieht erstmalig eine Frau in den Vorstand ein. Bisher war die ehemalige Hauptschullehrerin vor allem das Gesicht der Wasserfreunde Balve – und des Stadtsportverbandes Balve. Mit der Personalie wird die SG Balve/Garbeck ein bisschen zum Familienbetrieb: Knoops Sohn Jonas ist Sportlicher Leiter des Vereins.

+++ DAS QUARTIER AN DER HÖNNE: DIE SG BALVE/GARBECK IST MIT DABEI +++

SG Balve-Garbeck war in der Corona-Phase nicht untätig. Der verein setzt auf LED-Beleuchtung. Der örtliche Sparkassen-Chef Sebastian Richter (M., mit SG-Sprecher Volker Gierse und SG-Chef Christian Müller) überreichte einen 1600-Euro-Scheck. Foto: jürgen overkott / WP

Die Jahreshauptversammlung verlief – der Corona-Pandemie geschuldet – anders ab als gewohnt. Sie fasste zwei Jahre zusammen. 2020 war eine Jahreshauptversammlung nicht möglich. Vereinsvize Volker Griese zur Westfalenpost: „Der Vorstand wird immer im Wechsel neu gewählt. Um im Rhythmus zu bleiben, haben wir einen Teil des Vorstandes nur für ein Jahr gewählt, die übrigen Positionen sind wie gewohnt für zwei Jahre besetzt worden.“

Christian „Otti“ Müller bleibt Vorsitzender – für zwei Jahre. Griese indes wurde nur für ein Jahr wiedergewählt. Knoop zieht in den Vorstand für ein Jahr nach; sie folgt Marco Kinski, der während seiner Amtszeit ausschied. Geschäftsführer Ulrich Stracke wurde für zwei Jahre im Amt bestätigt. Ralf Borchert wurde als sein Vertreter für ein Jahr gewählt. Der dritte Geschäftsführer Martin Oberste macht zwei Jahre lang weiter.

Die Versammlung verlängerte zudem die Amtszeit von Kassierer Dieter Hesse (ein Jahr) und seinem Stellvertreter Jörg Quenzer (zwei Jahre). Neu: der dritte Geschäftsführer Egbert Schulte (ein Jahr). Er beerbt Peter Neuhaus. Neuer Kassenprüfer ist Benni Kelch.

+++ SO HAT SICH SG BALVE/GARBECK AUF DIE SAISON VORBEREITET +++

Hape Drilling wurde einstimmig als Jugendleiter bestätigt.

Der Vorstand stellte erfreut fest, dass es keinen negativen Corona-Effekt gegeben habe. Griese untermauerte das mit Zahlen: „Seit 2019 hatten wir 16 Anmeldungen – und 25 Neuzugänge.“

Sponsoren blieben treu

SG-Chef Müller dankte ausdrücklich den Sponsoren, die den Verein auch in schwerer Zeit unterstützten. Das war hilfreich. Der Verein nutzte die Phase ohne Spiele und Veranstaltungen, um den Platz am Holloh zu erneuern. Das reparaturanfällige und energiefressende Flutlicht wurde ersetzt durch stromsparendes LED-Licht. Dazu kamen ein leistungsfähiger Internetanschluss sowie ein Ballfangzaun. Die Kosten beliefen sich auf mehr als 30.000 Euro. Obendrein wurde der Sonnenhang am Holloh klimafreundlich bepflanzt. Dem Verein gelang es, Fördermittel zu erhalten (WP berichtete). Doch ohne Eigenarbeit ging es nicht – vorne weg die Alten Herren. Müller: „Die Alten Herren sind Herz und Lunge des Vereins.“

Jetzt spielen sie wieder: SG Balve/Garbeck empfängt SG Herdringen/​Müschede. Foto: Dietmar Reker / WP

Die Zukunft des Vereins indes ist die Jugendabteilung. Drilling freut sich, dass die wegen des Geburtsknicks unausweichlich gewordenen Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen zu gut laufenden Einheiten entwickelt haben. Drilling: „Bis 2019 war das ein Kompromiss. Spätestens seit der Spielzeit 19/20 ist das die bessere Lösung. Der sportliche Erfolg ist reingekommen. Die C-Jugend, beispielsweise, ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Und die Kooperation unter den Trainern ist enger geworden. Inzwischen ist es so, der Haupttrainer kommt aus Balve, der Co-Trainer aus Affeln oder ähnlich. Auch die Ausstattung ist professioneller geworden.“

+++ SG BALVE/GARBECK SATTELFEST - BEIM STADTRADELN +++

Beim Neustart war die „Vorfreude so groß wie noch nie“. Das hat Folgen für die Mannschaften: „Bei den Bambini sind die Anmeldungen in die Höhe geschossen.“ Inzwischen gibt es fünf Bambini-Mannschaften. Die zuletzt mäßig begeisternde Nationalmannschaft hat die Lust von Kindern auf den Sport nicht getrübt. Was bei Nationalelf fehlte, machte die Bundesliga wett. Zu sehen ist das an der großen Zahl der Profi-Trikots. Dabei gibt es einen Trend. Zu den Farben von Dortmund und Schalke kommen immer mehr Bayern-Hemdchen.

INFO

Die SG Balve/Garbeck hat die finanzielle Durststrecke der Corona-Zeit gut überstanden. Reserven machten es möglich.

Zugleich ist dem Vorstand klar, dass Veranstaltungen im kommenden Jahr wie der traditionelle „Rock-Club“ frisches Geld in die Kasse spülen müssen.

In diesem Jahr hat der Verein schweren Herzens auf die Ausrichtung der Sause verzichtet. Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei zu ungewiss gewesen, sagte Vereinsvize Volker Griese.

Hoffnung setzt er auf die Hallenstadtmeisterschaft am 2. Januar. Die SG richtet sie aus.