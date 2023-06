Frauenchor „Cantiamo“ Garbeck: Langer Kampf um Anerkennung

Garbeck. Josefa Drenkelfuß und Christel Jung erinnern sich an mehr als fünf Jahrzehnte in Garbecks Frauenchor. Harmonie gab’s - und manchen Misston.

Das Land der Erinnerung mag manchem golden erscheinen. Tatsächlich war es in den 60er Jahren schwarz-weiß. Der Blick zurück führt über Fotoalben. So waren die 60er Jahre. Frauen mussten sich zugeknöpft geben, buchstäblich. Die Mode verlangte hochgeschlossene Kleidung. Das Foto des GarbeckerFrauenchors „Cantiamo“ spricht Bände für den damaligen Zeitgeist. Josefa Drenkelfuß hat ihre Erinnerungen nicht nur gesammelt – sie hat sie klarsichtgehüllt. Die Mühe hat sich gelohnt. Die alten Fotos wirken beinahe wie neu, so gut erhalten sind sie. Gut erhalten sind auch die Erinnerungen an eine Zeit, in der Frauenchöre um Anerkennung kämpfen mussten. Auch wenn Josefa Drenkelfuß ihr Erinnerungen im launigen Döneken-Ton erzählt – vergessen hat sie nichts. Nach mehr als fünf Jahrzehnten haben sie und ihre Chor-Schwester Christel Jung sich zum Abschied entschieden. Wie fällt am Ende der Blick auf den Anfang aus?

Frauenchor Cantiamo verabschiedet zwei langjährige Sängerinnen. Foto: Cantiamo

Josefa Drenkelfuß, die im Chor nur „Sefa“ heißt, kann sich sehr genau an die Gründung des damaligen „Frauensingkreises“ erinnern. „Im Herbst war immer Kaffeetrinken von der Elisabeth-Gemeinschaft. 1962 habe ich geheiratet, und 1963 haben wir zu bestimmten Theaterstücken Lieder gesungen, „Loreley“ beispielsweise. Das waren lebende Bilder, und wir haben immer dazu gesungen. Und dann machte jemand den Vorschlag: Können wir nicht immer singen? Und so ist dann der Chor entstanden.“

Acht Damen, vier Klaviere: Das war die Ausgangslage. Chorleiterin war die damalige Organistin in Garbeck. Josefa Drenkelfuß macht eine Kunstpause: „Aber wir hatten keine Bleibe.“ Was tun? „Wir sind reihum gegangen, einmal hier hin, einmal dort hin.“

Der Chor wurde größer. Obendrein kam noch ein weiteres Klavier dazu. „Das wurde uns geschenkt vom damaligen Standesbeamten Schulte“, erzählt Josefa Drenkelfuß. Zwischenzeitlich fanden die Frauen einen Proberaum: im Pfarrheim. Unterdessen entstand das Jugendheim. Dort singt „Cantiamo“ immer noch. Die Frauenschar hat sich längst verjüngt. Was hat den scheidenden Langzeit-Mitgliederinnen Spaß gemacht?

„Jetzt bist Du dran“, sagt Josefa Drenkelfuß scherzend zu Christel Jung; beide haben lange nicht nur gesungen, sondern auch Vorstandsarbeit geleistet. „Die Gemeinsamschaft war super“, schwärmt Christel Jung. Das macht den Unterschied zum einsamen Trällern daheim aus. Das gemeinschaftliche Singen bescherte den Sängerinnen nicht nur schöne Momente in der Gruppe, sondern auch eine ungeahnte Klangfülle.

Misstöne im Dorf

Doch so schön die Harmonien waren – im Dorf gab’s zunächst Misstöne. „Wir waren nicht anerkannt von Garbeckern“, stellt Josefa Drenkelfuß mit Unmut fest.

Doch der Frauenchor ließ sich nicht beirren. Mal sang er im inzwischen geschlossenen Altenheim „Annabell“, mal sang er in der Kirche. „Der erste Auftritt war in Affeln“, fügt Josefa Drenkelfuß hinzu.

In den 70er Jahren drehte sich der Wind: langsam. „Nach neun Jahren hat uns der Männerchor zum Sängerfest eingeladen“, stellt Josefa Drenkelfuß fest. Doch derlei Auftritte waren lediglich vereinzelt. „Wir haben unser Zehnjähriges im Jugendheim gefeiert“, sagt Christel Jung, „und vom Männerchor kam keiner.“ Erst 1980 gab es Tauwetter in der lange unterkühlten Beziehung zwischen den Chören. „Das war nicht so einfach“, bilanziert Christel Jung. „Es gibt schon Storys“, meint Josefa Drenkelfuß.

Startschwierigkeiten zum Trotz mauserte sich der Chor von einer singenden Gemeinschaft in der Gemeinde Heilige Drei Könige über eine an die VHS angeschlossene Arbeitsgemeinschaft zum eingetragenen Verein „Cantiamo“. Die Sängerinnen sorgen für Wohlklang, und Fördermitglieder sorgen für klingende Münze – für Anschaffung von Noten und für Honorar von Chorleiter Frank Rohrmann.

Der Abschied vom Chor für Josefa Drenkelfuß wie für Christel Jung ein emotionaler Moment. Doch niemals geht frau so ganz. Den Kontakt zum Chor wollen beide Damen halten. Schriftführerin Dorothe Kneer nickt dazu. Denn ein Markenzeichen von „Cantiamo“ ist Harmonie.

