Frauenkarneval Beckum: Letzte Chance für Karten

Beckum Im Vorjahr war Beckums Hönnetalhalle beim Frauenkarneval ein Tollhaus. Was gibt‘s diesmal?

Balve ist in diesem Jahr im Jecken-Fieber. So viel steht fest. Mit dabei ist die Frauengemeinschaft Beckum. Am Sonntag, 28. Januar, findet der Frauenkarneval statt. Um 14.30 Uhr öffnet die Hönnetalhalle für die Närrinnen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Karneval im Dschungel“. Die letzte Chance, ein Ticket zu ergattern, besteht für Interessierte am Montag, 22. Januar, im Integrationszentrum. Das Pfarrbüro hat von 18 bis 19 Uhr geöffnet (02375-2238). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Michaela Baumeister von der Frauengemeinschaft sagte im Gespräch mit der Westfalenpost, die Besucherinnen dürften sich auf „ein buntes Potpourri“ freuen: „Ich will nicht zu viel verraten.“ Immerhin ließ sie durchblicken, dass das Programm von der Frauengemeinschaft in Zusammenarbeit mit vielen Nachbarschaftsgruppen aus dem Dorf gestemmt werde: „Wir stehen natürlich auf der Bühne. Aber wir werden tatkräftig unterstützt mit kleinen Sketchen, aber auch Musik-Beiträgen. Wir haben mehrere engagierte Truppen aus dem Dorf.“

Zu einer Karnevalsparty gehören auch Tanzdarbietungen – zumal die Frauengemeinschaft auf die Tanzgruppe in Volkringhausen zurückgreifen kann. „Diesmal kommen aber nur die älteren Mädchen – die jüngeren sind auf Klassenfahrt“, erzählte Michaela Baumeister.

„Und es wird eine gut dekorierte Halle geben“, fügte sie hinzu. Auch bei der Gestaltung der Halle erhält die Frauengemeinschaft Hilfe aus dem Dorf: „Die Halle wird dem Motto angepasst.“

Feiern macht hungrig. Die Frauengemeinschaft bereitet Kaffee und Kuchen vor: „Und abends gibt’s ein Schnitzelbüffet von König-Fabry.“

In der Veranstaltung ist übrigens Musik drin – im Wortsinn. Michaela Baumeisters Ehemann Markus spielt auf einem Keyboard Tanzmusik.

