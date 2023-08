Freier Eintritt in Luisenhütte? MK vertagt Entscheidung

Wocklum/Lüdenscheid. Die MK-Verwaltung wirbt für freien Eintritt in Kreismuseen wie Wocklums Luisenhütte. Eine Entscheidung wurde vertagt. Wie hoch sind die Kosten?

Freier Eintritt in die Kreis-Museen? Entscheidung vertagt Märkischer Kreis. (pmk). Der Kulturausschuss hat keine Entscheidung darüber getroffen, ob der Eintritt in die drei Museen des Kreises ab dem 1. Januar 2024 wegfällt. Einstimmig entschieden die Ausschussmitglieder, das Thema in die Haushaltsplanberatungen aufzunehmen.

Im Kreisausschuss des Märkischen Kreises stand am Dienstag ein spannender Punkt auf der Tagesordnung, wie die Kreissprecher Alexander Bange zusammenfasste: Beraten wurde darüber, ob ab 1. Januar 2024 freier Eintritt in die drei Museen des Kreises gewährt werden soll. Die Kreisverwaltung hatte vorgeschlagen, den Eintritt für die Museen Burg Altena, das Deutsche Drahtmuseum in Altena sowie die Luisenhütte in Balve-Wocklum im kommenden Jahr abzuschaffen. Der Kulturausschuss entschied einstimmig, das Thema in die Haushaltsplanberatungen aufzunehmen.

Die Kreisverwaltung hatte für die „6. Satzung zur Änderung der Allgemeinen Gebührensatzung mit Gebührentarif“, die den freien Eintritt ab 2024 in alle Museen möglich machen soll, eine ausführliche Vorlage mit guten Argumenten erarbeitet. Dafür gab es Lob im Kulturausschuss, der parteiübergreifend von einer „charmanten Idee“ sprach. Ein entscheidendes Ziel ist es, dauerhaft die Besucherzahlen zu erhöhen, und zwar mittelfristig um bis zu 20 oder 30 Prozent. Der finanzielle Ausfall durch den Wegfall der Eintrittsgelder würde sich in Grenzen halten.

In den vergangenen Jahren konnten von den Museen des Märkischen Kreises Einnahmen zwischen knapp 60.000 Euro im Corona-Jahr 2021 und knapp 158.000 Euro im Vor-Corona-Jahr 2019 eingenommen werden. Sollte der Kreistag im Dezember dem freien Eintritt in die Museen des Märkischen Kreises zustimmen, könnte zudem unmittelbar eine Stelle im Aufsichtsdienst auf Burg Altena und damit circa 63.000 Euro jährlich eingespart werden.

Ein weiterer Grund für den freien Eintritt sei die „gelebte, kulturelle Teilhabe für alle“, wie Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper im Ausschuss betonte: Zukünftig sollen Familien aller sozialen Schichten in die Museen gelockt werden, unabhängig von hohen Energiepreisen, der Inflation sowie den Auswirkungen der Sperrung der A45-Talbrücke Rahmede.

