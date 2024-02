Freundschaft Beckum - Roussay bekommt neuen Schwung

Beckum Nach Coronapause schaffen die Besuche neue Verbindungen. Personelle Erneuerung im Vorstand. Und warum 2025 ein besonderes Jahr wird.

Gute, ja freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarn zu pflegen ist in diesen Zeiten vielleicht wichtiger denn je. Beckum und das ähnlich große Roussay im Westen Frankreichs sind da schon seit vielen Jahren ein Vorbild. Sorgte auch hier die Coronapandemie für eine Zwangspause des regelmäßigen persönlichen Austausches, hat auch das nun wieder volle Fahrt aufgenommen mit dem Besuch der französischen Delegation im Herbst des letzten Jahres. Theresa Schmidt, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees auf Beckumer Seite, blickt sehr zufrieden auf dieses Ereignis zurück. „Sowohl von unseren Gastgeberfamilien, als auch dem Besuch aus Roussay haben wir sehr gute Rückmeldungen bekommen. Vor allem waren einige Leute das erste Mal bei so einem Austausch dabei, sodass viele neue Kontakte geknüpft wurden.“

Sowohl von unseren Gastgeberfamilien, als auch dem Besuch aus Roussay haben wir sehr gute Rückmeldungen bekommen. Vor allem waren einige Leute das erste Mal bei so einem Austausch dabei, sodass viele neue Kontakte geknüpft wurden. Theresa Schmidt - Vorsitzende Partnerschaftskomitee

Als sich das Partnerschaftskomitee zuletzt zur Jahreshauptversammlung traf, waren auch die anderen Tätigkeiten vor Ort ein Thema: So bleibt aus 2023 erfreuliches festzuhalten, dass der Lehmofen in der Ortsmitte nun endlich so regelmäßig in Betrieb gehen konnte, wie es von Anfang an gedacht war, dann aber auch durch das Virus verhindert wurde. Er ist zu einem weiteren Mittelpunkt im Dorfleben geworden, in der warmen Jahreszeit natürlich bevorzugt. So gab es hier auch eine Ehrenamtskneipe und das Komitee feierte ebenso die Einweihung der umgestalteten Ortsmitte mit wie das Jubiläum der Schule. Mit verschiedenen Aktivitäten soll es auch in diesem Jahr munter weitergehen.

Beckumer Grundschüler reisen dieses Jahr nach Frankreich

Außerdem ist jetzt auch der jährliche Rhythmus des gegenseitigen Austausches mit der Partnergemeinde wieder aufgenommen. Das heißt, Beckumer Grundschüler reisen dieses Jahr nach Frankreich, genauer gesagt im Juni. „Es gibt aber auch Interesse von Beckumern ohne eigene Kinder, da mitzufahren“, freut sich Theresa Schmidt über die gute Resonanz. Eine weitere Fahrt nach Roussay ist für den Oktober zum dortigen Kürbisfest terminiert. Und dann wartet im Jahr 2025 eine richtige große Feier. Denn dann wird das Partnerschaftskomitee offiziell 40 Jahre alt, auch wenn die ersten Kontakte schon ein paar Jahre vorher geknüpft waren. Gefeiert wird in Roussay, das steht schon fest. Noch nicht aber der genaue Termin, der womöglich bald bekannt gegeben werden kann. Und Theresa Schmidt hofft, dass sich diesen dann viele dick im Kalender eintragen. „Es wäre schön, wenn möglichst viele Beckumer zu dem Jubiläum mitfahren würden.“

Partnerschaftskomitee stellt sich in Teilen neu auf

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hat sich das Partnerschaftskomitee personell in Teilen neu aufgestellt. Für die ausscheidende Sabrina Stöffer ist nun Marilyn Lenze die neue zweite Vorsitzende. Auch Kassierer Thomas Schulte kandidierte nicht mehr, an seine Stelle rückt nun Kristina Bianga. Die war vorher Schriftführerin, ihre Nachfolgerin auf diesem Posten ist Annika Oest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve