Innovation Friedhofskapelle Volkringhausen ist am Glasfasernetz

Volkringhausen. Moderne Zeiten in Volkringhausen. Die Friedhofskapelle hat inzwischen einen Glasfaseranschluss. Die Gründe dafür verblüffen.

Der Förderverein Friedhofskapelle Volkringhausen kümmert sich weiter um den Erhalt des kleinen Gotteshauses. Anders als an vielen anderen Stellen wird es hier im Moment nicht teurer. Dafür gibt es Innovationen. Wo gibt es sowas noch im Moment?

„Der Verein ist finanziell gesund“, berichtet Rainer Alberts, Geschäftsführer des Fördervereins Friedhofskapelle Volkringhausen. Und deshalb ist eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nicht nötig. Die liegen mit acht Euro pro Jahr sowieso schon in einem bescheidenen Umfang. Und wer den Verein unterstützt, kann im traurigen Fall des Falles dann die Kapelle auf dem Volkringhauser Friedhof zur Bestattung deutlich vergünstigt nutzen. Der Förderverein mit knapp 170 Mitgliedern kümmert sich auch weiterhin rührig um deren Erhalt, finanziell muss man alles alleine ohne Zuschüsse von Stadt oder Kirche stemmen.

Seit ein paar Jahren hatte es Überlegungen gegeben, die Eingangstür der Kapelle durch eine neue zu ersetzen. „Aber wir haben Experten zu Rate gezogen, und die sagen, dass die Tür noch einwandfrei ist und funktioniert.“ Also will man es vorerst dabei belassen, hat dieses Bauprojekt zurückgestellt.

Zu kleineren Aktionen trifft sich der Vorstand des Fördervereins, unterstützt von weiteren Mitgliedern, aber immer wieder: Frühjahrsputz, Laubharken oder die Regenrinnesäubern. Für manche Volkringhauser ist auch der Förderverein erster Ansprechpartner bei Angelegenheiten rund um den Friedhof, was von hier dann an die Stadt weitergegeben werden kann. Zuletzt hat die Kapelle auch einen Erste-Hilfe-Kasten bekommen. Und sogar einen eigenen Glasfaseranschluss. Dringend benötigt wird dieser für die Friedhofskapelle aktuell nicht, erklärt Rainer Alberts. Im ersten Moment mag diese Ausstattung kurios erscheinen, wird aber in Zukunft vielleicht nützlich sein. Wenn womöglich mal eine Videoüberwachung notwendig wird, oder aber um Beisetzungsfeiern aufzunehmen und zu übertragen.

Noch alles Zukunftsmusik, aber die Kapelle wäre dann vorbereitet. An der Spitze des Vereins besteht Kontinuität nachdem man sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung im Haus Diepes getroffen hatte. Vorstandswahlen: Detlef Reuß bleibt weiter zweiter Vorsitzender wie auch Rainer Alberts Geschäftsführer. Wenn Ende April die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden bittet der Vorstand, mögliche Änderungen der Bankdaten rechtzeitig mitzuteilen.

