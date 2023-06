Fronleichnam in Balve, Garbeck: Prozessionen gut besucht

Balve/Garbeck. Frühsommerliches Wetter hat es Gläubigen im Balver Stadtgebiet leicht gemacht, bei den Fronleichnamsprozessionen mitzugehen.

Die Vorzeichen standen gut. Bei Freiluftgottesdiensten ist immer ein guter Draht nach oben wichtig. Die beiden Gemeinden St. Blasius Balve und Heilige Drei Könige Garbeck hatten ihn am Fronleichnamstag. Perfektes Frühsommerwetter mit Sonne satt und strahlend blauem Himmel war den Prozessionen in Balve und Garbeck beschert.

Beeindruckende Blumenornamente vor St. Blasius Balve Foto: Ludger Terbrüggen / St. Blasius

Traditionell ziehen an diesem Tag viele Prozessionen durch die Städte und Gemeinden. Und wie selbstverständlich zog es auch in Balve wieder viele Gläubige zu den beiden Prozessionen im Stadtgebiet.

Rund 250 Christen, insbesondere auch die Fahnenabordnungen der Vereine und Organisationen sowie die Kommunionkinder, nahmen an der traditionellen Prozession rund um den Husenberg in Balve teil. Geradezu spektakulär waren die von den Kommunionkindern und ihren Müttern kunstvoll und mit viel Kreativität gestalteten Blumenteppiche vor dem Hauptportal der Kirche. Paul Stüeken, nicht nur Vorsitzender des Musikvereins Balve, sondern Kirchenvorstand in der Gemeinde St, Blasius, war beeindruckt und hielt die Farbenpracht der Blumen-Deko in einer buchstäblich ansehnlichen Foto-Serie fest. Das Digital-Team des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal erkannte direkt den Wert der schmucken Blumenornamente – und postete die Hingucker mit Erfolg in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Erstmals wurde die Prozession musikalisch vom Musikzug Langenholthausen begleitet, deren Musiker sich nicht von dem steilen Prozessionsweg beeindrucken ließen und alle bekannten Kirchenlieder professionell spielten. Etappenziel war zunächst die Puiskapelle. Mit gutem Grund: Die in jüngerer Zeit wiederentdeckte Fahne des Heiligen Antonius ist zwischenzeitlich restauriert worden. Fronleichnam wurde sie an der Piuskapelle gesegnet – von Pater Pius.

Bevor Pater Pius den feierlichen Schlusssegen spendete, hatte die Prozession am Seniorenhaus St. Johannes am Brucknerweg Halt gemacht, um auch die alten Menschen an der Prozession teilhaben zu lassen.

Fronleichnam in Balve: Segnung der restaurierten St.-Antonius-Fahne Foto: Sven Paul / WP

Der Balve Kirchenvorstand bedankt sich ausdrücklich ganz herzlich bei allen Helfern und Unterstützern, insbesondere den Messdienern, den Maltesern, den Absperrposten auf den Straßen, den Kommunionkindern und ihren Müttern und Vätern, den Vereinen und nicht zuletzt bei den Kameraden der Bruderschaft, die beim Tragen des Baldachins geholfen hatten, wie Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen mitteilte. „Diese Fronleichnamsprozession war nach der schwierigen Corona-Zeit ein schönes und ermutigendes Zeugnis und äußeres Zeichen für unseren Glauben“, stellte Pater Pius fest.

Schützenkönig geht mit

Auch im Nachbarort Garbeck zogen viele Gläubige, musikalisch begleitet durch den Musikverein „Amicitia“ Garbeck, durch den Ort.

Begleitet von den diesjährigen Kommunionkindern und Schützenkönig Alexander Schulte zogen auch hier sehr viele Dorfbewohner zusammen mit Dechant Andreas Schulte in der traditionellen Prozession.

Was aber steht hinter dem Wort Fronleichnam?, mögen kirchenferne Menschen fragen. Der Begriff hat nichts mit Tod oder Leichnam zu tun. Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ bedeutet „dem Herrn gehörend“, „lichnam“ meint den lebendigen Leib.

