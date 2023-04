Frühlingswetter: In Beckum lockt der Waldwegkreuz

Beckum. Wandertipp oder Anlass zur Andacht: In Beckum gibt’s erneut einen Waldkreuzweg. Die Sonne lockt.

Die St.-Nikolaus-Gemeinde lädt zu einem „Waldkreuzweg“ ein. Für die 14 kleinen Häuschen haben Kinder des Beckumer Kindergartens die Bilder der Kreuzwegstationen gemalt. Der Weg beginnt oberhalb der Beckumer Sportplatzes. Nach 200 Metern biegt der Weg rechts ab. Es geht es 1.500 Meter Richtung Schloss Melschede. An Station 7 geht der Weg links zurück zum Sportplatz. Nach 100 Metern, an der Kreuzung Ballschlade, steht an Station 8 eine Bank für eine kurze Andacht. Auch an der letzten Kreuzwegstation steht eine Ruhebank. Es liegen Zettel mit Gebeten und Texten zur Besinnung aus. Der Kreuzweg und die Ruhebank sind bis Osten zugänglich. Bei schlechtem Wetter findet die Kreuzwegandacht auf der überdachten Terrasse der Hinselstube statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve