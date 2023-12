Für diesen Mann läuteten am Samstag Balves Glocken

Dr. Udo Markus Bentz ist neuer Erzbischof von PaderbornPapst Franziskus ernennt bisherigen Weihbischof in Mainz / Einführung am 10. März 2024

Balve/Paderborn Um zwölf Uhr läuteten in Balve die Glocken katholischer Gotteshäuser. Das ist der Grund.

Das Erzbistum Paderborn hat seit Samstag, 9. Dezember, 12 Uhr, einen neuen Erzbischof. Es ist Dr. Udo Markus Bentz aus dem Bistum Mainz. Das teilte das Erzbistum mit.

Papst Franziskus hat demnach den 56-jährigen bisherigen Mainzer Weihbischof und Generalvikar von Bischof Dr. Peter Kohlgraf nach erfolgter Wahl durch das Metropolitankapitel am Hohen Dom zu Paderborn zum 67. Bischof und fünften Erzbischof von Paderborn ernannt. Das wurde am Samstag, 9. Dezember, um 12 Uhr zeitgleich in Rom und Paderborn bekannt gegeben. Unüberhörbar läuteten dazu die Glocken zunächst des Paderborner Domes und dann aller Kirchen in der Erzdiözese.

Der gebürtige Pfälzer ist als neuer Paderborner Erzbischof Nachfolger von Erzbischof em. Hans-Josef Becker, der am 1. Oktober 2022 in den Ruhestand getreten ist. Die Einführung des neuen Paderborner Erzbischofs findet am 10. März 2024 im Hohen Dom zu Paderborn statt. Mit der Amtseinführung endet die Vakanz des Erzbischöflichen Stuhls. Bis dahin leitet weiterhin Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck die in Deutschland mit 1,4 Millionen Gläubigen sechstgrößte römisch-katholische (Erz-)Diözese.

