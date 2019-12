Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Menschen ungefährlich

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion. Sie gilt als gefährliche Tierseuche. Sie ist anzeigepflichtig. Die Krankheit hat Bestände in China im großen Stil befallen. In Europa sind Fälle in Belgien und Polen bekannt, nicht jedoch in Deutschland.

Das Virus wird durch direkten Tierkontakt, beispielsweise über Zeckenstiche, übertragen. Aber auch verseuchte Fleischwaren, wie Salami oder Schinken, können bis zu sechs Monate lang ansteckungsfähig bleiben.

Die Krankheit wird nicht auf Menschen oder andere Tierarten übertragen.