Fundbüro Balver Höhle: Noch jede Menge Sachen da

Schützenfest am Samstag: Balve feiert wie vor Corona. Höhle voll, Stimmung toll. Mancher hat im Trubel Gegenstände verloren. Die Höhle ist inzwischen ein Fundbüro.

Wen es beim Feiern von Stuhl reißt, der kann im Eifer des Gefechts auch mal etwas liegen lassen. Thomas Scholz, Geschäftsführer der Balver Schützen, kann ein mehrstrophiges Lied davon singen. Er hat vor kurzem den Rest vom Fest besichtigt. Es ist eine Menge. Die Balver Höhle ist derzeit das Fundbüro der Stadt. So weit, so gut. Thomas Scholz setzt seine Hoffnungen darauf, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer ihre teilweise teuren Gegenstände schnell wieder zurückholen wollen. Dafür schließt er gern die Türen auf.

Tatsächlich ist der schusselige Teil der Partymeute gut beraten, alsbald einen Termin mit Thomas Scholz zu machen. Denn in Kürze steigt die nächste Sause in der Balver Höhle. Vom 3. bis 5. August findet das 20. Irish Folk Festival in Europas größtem natürlichen Kulturtempel statt. Kenner wissen: Eine derart große Veranstaltung hat allein wegen der Bühnentechnik mehrere Tage Vorlauf.

Info: 02375-65490 00.

