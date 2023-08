Fußballfans: Wer wird Garbecks „Miss Biergarten“?

Garbeck. Garbecks Fußballfans bitten am 19. August wieder in Eigenregie in den Biergarten an der Schützenhalle. Das Programm verspricht jede Menge Gaudi.

Mei, dös ist a G’schicht! Der FC Bayern Fanclub Garbeck und die 09 Borussen Garbeck übernehmen nach Corona plus einem Jahr Pause wieder den Biergarten an der Schützenhalle im Dorf. Zur Erinnerung: Im vorigen Jahr hatte der Schützenverein Garbeck die Sause gestern. Der Event liegt in diesem Jahr wieder in den Händen der Fußballfans. Die Veranstaltung findet am Samstag, 19. August, statt. Sie beginnt um 14 Uhr. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Zum fünften Mal findet die Wahl zur „Miss Biergarten“ . Das Finale ist um 18.30 Uhr. Zudem werden in diesem Jahr wieder ein Bierkrugkönig sowie eine Bierkrugkönigin ermittelt. „Hier wird es ein spannendes System geben, bei dem jeder der Sieger sein kann“, heißt es in einer Mitteilung. Das Finale der Damen ist für 17 Uhr angesetzt, das Finale der Herren für 17.30 Uhr.

Bei schlechtem Wetter wird die Sause kurzerhand in die Schützenhalle verlegt.

Nicht nur die Großen, auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten. So gibt es eine Schminkecke, Bastelecke sowie „eine einzigartige Hüpfburg“.

Neben Bier und weiteren Kaltgetränken gibt es in diesem Jahr auch die Trendgetränke Aperol-Spritz und Lillet Wild Berry. Um den kleinen Hunger zu stillen, gibt es am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Waffeln. Für den großen Hunger gibt es Bratwurst im Brötchen sowie Bayerischen Leberkäs im Brötchen.

