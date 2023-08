Fußballturnier der Messdiener: Holt Balve Jubiläumspokal?

Corona hat die 40. Austragung des Fußballturniers der heimischen Messdienerteams verhindert. Am 12. August gilt’s. Holt Balve den Pokal?

Balve/Arnsberg Fußball gibt Messdienern in der Region den Kick. Zum 40. Mal wird um den Klaus-Goebel-Wanderpokal der Messdienerinnen und Messdiener im Erzbistum Paderborn gespielt. Die Planung steht längst, und das heimische Team hat fleißig in Affeln trainert. Am Samstag, 12. August, nehmen 17 Messdienerinnen und Messdiener aus dem Pastoralverbund Balve-Hönnetal am Jubiläumsturnier der Messdienerinnen und Messdiener im Erzbistum Paderborn in Bergheim/Bachum teil. Das Turnier beginnt mit der Feier der Heiligen Messe um 10 Uhr in der Kirche St. Joseph an der Marienstraße im Arnsberger Ortsteil Bergheim, anschließend findet das Turnier auf der Höllenbergkampfbahn in Bachum (Neheimer Straße) statt. Dechant Andreas Schulte: „Herzliche Einladung an Zuschauer, die unsere Messdienerinnen und Messdiener im Turnierverlauf unterstützen. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turniers gesorgt, das heißt: Brötchen, Leckeres vom Grill, Kuchen, gibt es zum Selbstkostenpreis.“

XXX

XXX

XXX

Beckum Zum Fest Mariä Himmelfahrt werden von der Frauengemeinschaft Beckum Krautpacken gebunden. Treffpunkt ist am Freitag, 11. August, 17.30 Uhr, in der Nikolausstube Beckum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve