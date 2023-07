Fußgänger (75) bei Unfall in Balve schwer verletzt

Balve. Schwerer Unfall an der Mellener Straße. Ein 75-jähriger Balver musste verletzt ins Mendener Krankenhaus.

Ein 75-jähriger Fußgänger ist am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Balve schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rangierte ein Paketdienstfahrer aus Halver rückwärts in eine Zufahrt der Mellener Straße. „Beim Zurücksetzen übersah er einen 75-jährigen Balver, der gerade im Begriff war, seine Wohnanschrift an der Mellener Straße aufzusuchen, hieß es. Der Fußgänger stürzte schwer. Er wurde ins Krankenhaus Menden gebracht. Dort wurde er stationär behandelt. Ein Sachschaden am Fahrzeug ist nicht entstanden.

