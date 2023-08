Gala der Filmmusik: Darauf darf sich Balve freuen

Balve. Philipp Cramer (22) hat bald seinen Bachelor. Der Dirigent des Musikvereins Balve schreibt gerade seine Arbeit - über Event der Extraklasse.

Philipp Cramer hat den ersten Teil seiner Bachelor-Prüfung an der Musikhochschule Münster bestanden. Derzeit arbeitet der 22-jährige Dirigent des Musikvereins Balve an seiner theoretischen Arbeit. Sie befasst sich mit einem Event seiner Truppe: der „Gala der Filmmusik“ am Samstag, 23. September, 17 Uhr, in der Balver Höhle.

Sie sind im Studium auf der Zielgeraden. Wie viel Stress haben Sie?

Philipp Cramer: Das Wichtigste habe ich schon hinter mir. Das war das Konzert. Jetzt muss ich nur noch die Bachelor-Arbeit schreiben.

Worin hat das Konzert bestanden?

Im Prinzip kann man sich alles selber aussuchen, was man spielt. Man soll aber immer versuchen, über seine Grenzen hinauszuspielen. Man soll sich also Stücke suchen, die anspruchsvoll sind. Und das soll man als Konzert verkaufen. Man muss sich um die Organisation kümmern, um die Instrumente, um das Plakat-Design und um das Programmheft. Und dann ist es noch wichtig, dass man das Konzert moderiert. Dem Professor geht es nicht in erster Linie darum, dass man perfekt spielt. Wenn man einen Fehler macht, sollte man ihn so gut überspielen, dass es keinem auffällt. Man sollte sich und sein Instrument gut verkaufen.

Das ist sehr bühnenorientiert, sehr publikumsorientiert. Was machen Sie mit Blick auf die Filmmusik-Gala in Balve?

Auch da ist uns alles freigestellt. Wir können über alles schreiben, was wir möchten. Ich habe den Professor gefragt, ob ich meine Arbeit über das Höhlenprojekt machen kann, quasi ein Tagebuch. Ich sammele alles, was wir organisiert haben, wie alles entstanden ist: Das fasse ich in der Bachelor-Arbeit zusammen. Direkt nach dem Konzert schreibe ich ein kleines Resümee. Die Arbeit mit dem Projekt-Orchester wird für meinen Bachelor noch mal verschriftlicht. Ich kann mich sammeln: Wo stehe ich? Wo gab es Schwierigkeiten? Wie war das mit der Organisation, wie war das mit den Sponsoren?

Was war der ausschlaggebende Punkt für ein Konzert mit Film-Musik?

Das ist relativ einfach. Ich bin ein Riesen., Riesenfan von Film-Musik. Ich sehe unfassbar gerne Filme und liebe die Musik. Als ich 12 war, 13, haben meine Freunde die Charts rauf und runter gehört. Und ich habe die Musik von (Film-Komponist, Red.) John Williams gehört. Ich war damals auch Mitglied im Schulorchester in Attendorn, da habe ich alles gehört, was es so gibt. Und aus pianistischer Sicht und auch aus Sicht eines Schlagzeugers hat mir Film-Musik am besten gefallen. Ich glaube, dass die klassische Musik in den nächsten 30, 40 Jahren von der Film-Musik abgelöst wird. Jeder kennt doch irgendeinen Film, und mit dieser Musik wird das Publikum einfach mitgenommen.

Filme machen manchmal Musik akzeptabel, die viele Menschen ohne Bilder zuhause niemals hören würden.

Das sind diese ganzen Möglichkeiten. Diese Kombination von Bildern und Musik: Das war ja der Grund, warum Menschen vor 200 Jahren in die Oper gegangen sind. Die Oper war damals der Film. Eine Oper hat eine Geschichte erzählt, mit musikalischer Untermalung. Diese Aufgabe hat der Film übernommen. Eine Art Ton-Malerei.

Sie haben erzählt, dass die Organisation eines Konzerts eine Herausforderung. Was war bei der Filmmusik-Gala die größte Aufgabe?

Die größte Herausforderung bei dem Projekt war, die ganzen Sponsoren zusammenzukriegen. So ein Projekt ist sehr, sehr teuer. Das war für uns vermutlich eine Plus-Minus-Null-Nummer. Wir hatten von vorn herein die Idee, das Ganze groß aufzuziehen. Allein die Anzahl der Musiker: Wir haben allein 110 Instrumentalisten, und dann haben wir noch 50 Sänger dabei. Dafür müssen wir erstmal eine Bühne bauen. Bis die erst mal steht! Da muss man mit viel Kapital rangehen. Hätten wir die Hauptsponsoren nicht, könnten wir das Konzert nicht machen.

Ich schätze, Sie müssen einen mittleren fünfstelligen Betrag aufwenden.

Auf jeden Fall. Wir haben sämtliche Firmen abgeklappert. Wir hatten verschiedene Kategorien: Hauptsponsoren und Kleinsponsoren. Wir hatten uns als Ziel gesetzt: Wenn wir vier Hauptsponsoren haben, können wir mit einem Minimum planen.

Das Ziel ist erreicht. Geschafft haben Sie auch, die Höhle auszuverkaufen...

…in nur drei Tagen. Das Problem war ein bisschen mit dem Brandschutz. Der Fluchtweg muss fünf Meter breit sein, und er engt ein bisschen die Zahl der Sitzplätze ein. Hätten wir diese Vorschriften nicht, könnten wir locker noch mal 100 bis 200 Leute in die Höhle kriegen.

Wodrauf freuen Sie sich beim Konzert am meisten?

Auf den Gesamtklang. Wir haben einen Tonmeister, der kommt extra aus München. Er macht das professionell mit Orchester. Mir ist es wichtig, dass das Publikum den bestmöglichen Sound hat – genauso wie die Musiker selber.





Das XXL-Konzert am 23. September ist bereits ausverkauft. Aber der Musikverein verlost zwei Tickets. Die Verlosung im Zusammenhang mit einer Crowdfunding-Aktion von Musikverein und Volksbank. Teilnahme ist via Instagram (@mvbalve) oder via Homepage https://musikverein-balve.de möglich. Dort können die Spielregeln eingesehen werden. „Das Gewinnspiel endet am 30.08.23 um 18 Uhr“, heißt es. Dann erfolgen Auslosung und Bekanntgabe des Ergebnisses. „Die Tickets lassen wir der Person zukommen“, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve