Garbeck: Anwohner müssen mit Unannehmlichkeiten rechnen

Garbeck. Unannehmlichkeiten für Garbecker: Mittwoch, 25. Oktober, beginnen Bauarbeiten. Wo gebaggert wird, was das bedeutet.

Die Bauarbeiten zur Deckeninstandsetzung der Märkischen Straße in Garbeck beginnen am Mittwoch, 25. Oktober. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Märkische Straße/Königsstraße/Am Pickhammer/Langenholthauser Straße bis zur Märkischen Straße Nr. 15 Ab Mittwoch erfolgt die Verlegung der Hausanschlüsse in der Märkischen Straße. Die Bauzeit für die geplanten Kanalarbeiten im ersten Bauabschnitt wird drei, vier Wochen betragen. Von winterbedingter Unterbrechung ist auszugehen. Genaueres wird später bekanntgegeben. Der westliche Teil der Märkischen Straße wird, bis einschließlich Nr. 17, während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt weiter, allerdings ohne Wendemöglichkeit, befahrbar sein. Die Zufahrt aus dem Kreuzungsbereich östlich der Märkischen Straße wird nicht möglich sein. Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise zu Einschränkungen kommen. Das ausführende Unternehmen, die beteiligten Versorgungsunternehmen und die Stadt Balve sind bemüht, Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehr so gering wie möglich zu gestalten.

Infos: Stadt Balve, 02375-926-146 oder 02375-926-246.

