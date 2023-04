Garbeck, Beckum: So läuft das Riärteln ab

Garbeck/Beckum. Der Brauch lebt (nach Corona erst recht). In Garbeck und Beckum wird wieder geriärtelt.

Garbeck will einen alten Osterbrauch am Leben erhalten. Deshalb hat sich der Vorsitzende des Ortsausschusses, Alexander Schulte, via Garbeck-App an die Dorfjugend gewandt. Er will Interesse am Riärteln wecken.

„Bestimmt habt ihr schonmal gemerkt, dass an den Tagen vor Ostern die Kirchenglocken nicht läuten. Anstatt dessen laufen Kinder aus dem Dorf mit ,Riärteln’ durchs Dorf. Das sind kleine Holzkästen, mit denen wir in einem bestimmten Takt ,Lärm’ machen, indem wir sie schwingen. Dafür ziehen wir am Karfreitag (7. April) um 6, 12 und 18 Uhr sowie am Karsamstag (8. April) um 6 Uhr in vorher eingeteilten Gruppen durch das Dorf“, schrieb Schulte. „In jeder Gruppe sind mindestens zwei ältere ,Bosse’, die auf euch aufpassen und euch den Weg ansagen. Vom Jugendheim aus laufen wir meistens etwa eine halbe Stunde durch Garbeck. Am Karsamstag (8. April) um 10 Uhr laufen wir dann mit Bollerwagen in unseren Gebieten von Haus zu Haus. Dort sammeln wir Eier, Geld und oft auch Süßigkeiten ein. Die ,Bosse’ teilen die Einnahmen nachher gerecht unter allen Teilnehmern auf. Ihr könnt diese dann gegen Abend am Jugendheim abholen.“

Ein Vortreffen findet am Montag, 3. April, 18 Uhr, im Jugendheim statt. Schulte weiter: „Ihr sucht euch dabei ein Gebiet aus und erhaltet von uns eine Riärtel, wenn ihr noch keine habt.“

Nachmeldungen und weitere Informationen: Mathis Hoffmann (Telefon 0152-51727878).

In Beckum wird ebenfalls geriärtelt. Das Organisationsteam hat aber bereits genügend Interessenten, wie es im Gespräch mit der Westfalenpost hieß.

