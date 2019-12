Garbeck. Einsatz am frühen Morgen: Die Feuerwehr ist ausgerückt. Bei der Schäferei Linsmann brennt es. Was bisher bekannt ist.

Garbeck: Feuerwehr löscht Kaminbrand bei Linsmann

Schreck in der Morgenstunde: Die Feuerwehr ist am Montagmorgen ausgerückt, um einen sogenannten F-1-Brand in Garbeck zu löschen. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle wurde um 7.11 Uhr Alarm ausgelöst. Demnach brennt auf Hof von Reinhard Linsmann ein Kamin. Reinhard Linsmann hat einen Schäferbetrieb.

Ob Menschen und Tiere außer Gefahr waren, war zunächst nicht bekannt.