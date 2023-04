Garbeck, Mellen und Beckum: Guckt mal, wer da riärtelt

Balve. Der Brauch lebt. In Garbeck, Mellen und Beckum wird geriärtelt. Wie läuft das ab?

Osterfeuer sind westfalenweit verbreitet. Im kurkölnischen Sauerland gibt es aber noch einen weiteren Brauch, der sich im Balver Stadtgebiet ungebrochener Beliebtheit erfreut: das Riärteln.

Garbeck, Montag, 18 Uhr. Das Vorbereitungstreffen im Pfarrheim hat kaum angefangen, da gehen die ersten Kinder bereits wieder nach Hause. Ihre Riärteln – für Neubürger: Rasseln – geben draußen den Takt an.

Lachen, Kichern und ein fröhliches Durcheinander: Drinnen, im Pfarrheim, herrscht munteres Treiben.

Rärteln in Garbeck: Lennart und Lasse Schmoll (Bild hinten rechts) zählen zu den Riärtelkindern Archiv). Foto: Antonia Mertens / Westfalenpost

Mitten drin: Alexander Kraus. Er organisiert die Traditionsveranstaltung an den Ostertagen im Dorf. „Eigentlich bin schon raus. Aber ich bin gefragt worden, ob ich das noch mal mache“, sagt der 17-Jährige. Er stemmt die Verantwortung jedoch nicht allein. Mathias Hoffmann ist an seiner Seite: „Insgesamt sind wir 13, 14 Leute.“ Es gibt eine personelle Verbindung zwischen dem Riärtel-Team in Garbeck und der Katholische Landjugendbewegung in Langenholthausen.

Riärteln in Garbeck: Alexander Kraus (links) und Mathis Hoffmann organisieren den Osterbrauch. J Foto: jürgen overkott / WP

Im Garbecker Pfarrheim turnen 30 Kinder durch den Raum. Ihre Eltern stehen plaudernd an der Seite warten, bis sich die Gruppen formiert haben, die Ostern durchs Dorf ziehen.

Vorab hatte der Vorsitzende des Garbecker Ortsausschusses, Alexander Schulte, für die Teilnahme am Treffen geworben – und den Brauch erklärt. Wenn die Kirchenglocken an den Kartagen schweigen, sind die Riärteln umso lauter. „Dafür ziehen wir am Karfreitag (7. April) um 6, 12 und 18 Uhr sowie am Karsamstag (8. April) um 6 Uhr in vorher eingeteilten Gruppen durch das Dorf“, schrieb Schulte. „In jeder Gruppe sind mindestens zwei ältere ,Bosse’, die auf euch aufpassen und euch den Weg ansagen.“ Und: „Am Karsamstag (8. April) um 10 Uhr laufen wir dann mit Bollerwagen in unseren Gebieten von Haus zu Haus. Dort sammeln wir Eier, Geld und oft auch Süßigkeiten ein. Die ,Bosse’ teilen die Einnahmen nachher gerecht unter allen Teilnehmern auf. Ihr könnt diese dann gegen Abend am Jugendheim abholen.“ Nachmeldungen sind noch möglich bei Mathis Hoffmann (Telefon 0152-51727878).

In Beckum und Mellen wird ebenfalls geriärtelt. Der Ablauf ist ähnlich wie in Garbeck.

Riärteln in Garbeck:30 Kinder sind zum Pfarrheim gekommen. Foto: jürgen overkott / WP

Das Riärteln endet am Karsamstag mit gutem Grund. Hatten sich die Glocken am Gründonnerstag mit vollem Geläut nach der Abendmahlsmesse verabschiedet, kehren am Karsamstag beim Gloria in der Osternacht mit vollem Klang zurück.

