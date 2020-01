Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Garbeck startet heute

Heute am Fest der Heiligen Drei Könige feiert die Gemeinde in Garbeck ihr Patronatsfest. Nach einer Aussendungsandacht um 14 Uhr machen sich die Sternsinger hier auf den Weg von Tür zu Tür.

Alle anderen Gemeinde in Balve und den Ortsteilen haben die Aktion bereits Samstag oder Sonntag gestartet.

Die Spenden gehen entweder an die bundesweite Aktion, die dieses Jahr die Not der Kinder im Libanon in den Blick nimmt. Beckum sammelt auch für das Projekt von Schwester Damian. Die Gesamtsumme wird der Pastoralverbund in den nächsten Tagen zusammenrechnen.