Garbeck sucht weiter nach vermisster Seniorin

Garbeck. Garbecks Ortsvorsteher Christoph Haarmann organisiert eine erneute Suche nach der vermissten Seniorin. Dabei gibt er wichtige Tipps.

Die private Suchaktion in Garbeck nach Clementine Busche weiter. „Wir möchten die private Suche nach Clementine Busche an diesem Wochenende fortsetzen“, erklärte Ortsvorsteher Christoph Haarmann am Freitagmittag. „Gleichzeitig müssen wir uns aber der aktuellen Situation in Deutschland (Corona) anpassen und werden auf einen zentralen Treffpunkt für alle Unterstützer verzichten.“

Es werden demnach nur kleine Suchgebiete eingeteilt, die intensiv durchsucht werden sollten. Dazu zählen Gebüsch, Wäldchen, Tannenschonungen und Hütten.

Für eine koordinierte Suche gelte daher folgende Vorgehensweise:

1) Eigene Suchgruppe sollten zusammengestellt werden - bis zu 10 Personen „Keine Einzelpersonen“, meinte Haarmann.

2) „Eine Kontaktperson dieser Suchgruppe nimmt zu uns telefonisch Kontakt auf“, fügte Haarmann hinzu.

3) „Wir weisen der Gruppe einen Suchbereich zu.“

4) Die Kontaktperson erhalte Suchinformationen möglichst in digitaler Form, per Mail oder WhatsApp. Zur Not gibt es sie auch auf Papier.

5) Die Gruppe sucht dieses Wochenende (an einem für die Gruppe passenden Zeitpunkt).

6) Die Kontaktperson meldet sich nach abgeschlossener Suche.

Haarmann appellierte an Freiwillige: „Bitte bringt Euch selbst nicht in Gefahr! Die Bahnstrecke ist absolut tabu. Im Bereich der Hönne bitte größte Vorsicht! Achtet auf persönliche Gegenstände!“

Bei Hinweisen bitte zuerst umgehend die Polizei unter 110 informieren.

Kontakt: Ortsvorsteher Christoph Haarmann, 0171-1217480. Freitag: 16 bis 19 Uhr; Samstag: 9 bis 12 Uhr.