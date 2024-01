Garbeck: Volker Griese wird Dorf-Historiker

Garbeck Garbecks Patronatsfest war dieses Jahr etwas Besonderes. Dazu trug auch ein Faltblatt bei.

Volker Griese gehörte bei Garbecks Patronatsfest zu den Leuten im Hintergrund. Dabei sorgte er, gemeinsam mit Frank Severin, dafür, dass Gästen wie Andrea Krüger von Garbecks Fitnessstudio „life“ die Veranstaltung in bleibender Erinnerung blieb. Sie war nach einem Sport-Event in Affeln in die heimische Schützenhalle gekommen, um sich mit Grünkohl zu stärken. Für sie war der Winter-Klassiker Gedicht.

Gedichte sind zwar nicht unbedingt eine weitere Spezialität von Volker Griese, wohl aber historisch fundierte Texte. So hat der Vize der SG Balve/Garbeck ein Faltblatt erstellt, dass die Dorfgeschichte und die Historie des Patronatsfests in knappen Worten umreißt. Obendrein gibt er Infos zum Hintergrund der Dorfplakette für verdiente Einzelpersonen oder Einrichtungen. Mehr noch: Volker Griese hat gleich alle bisherigen Plakettenträgerinnen und -träger aufgelistet.

Im Jahr des 850-jährigen Garbeck-Jubiläums wurde keine Dorfplakette verliehen. Umso gespannter darf die Dorfbevölkerung sein, wer nächstes Jahr beglückt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve