Garbeck: Weidemann sticht Lamborghini aus

Das Handwerk lahmt jenseits der Baubranche. Das beklagt die Handwerkskammer in Arnsberg. Doch nicht alle Betriebe leiden Not. Das Unternehmen Landmaschinen Hepping in Garbeck, beispielsweise, brummt. Christian Hepping, der den Familienbetrieb mit seinem Bruder Alexander führt, sagt: „Wir wollten eigentlich bei zehn Mitarbeitern Schluss machen. Jetzt sind wir 14.“ Was ist ihr Schlüssel zum Erfolg? Die WP hat sich an Garbecks Pickhammer umgesehen.

Christian Hepping verkauft Landmaschinen in Balve. Selbst unter den Modellfahrzeugen gelten sie als Stars. Foto: jürgen overkott / WP

Auf dem Hof, direkt an der Einfahrt, steht ein Lamborghini . Doch der Balver Unternehmer Matthias Camminady geht achtlos daran vorbei. Unter Landmaschinen zählen die Trecker der italienischen Auto-Nobelmarke zur Dutzendware. Männerherzen schlagen für Weidemann. Deshalb haben die Heppings ein nagelneues Vorführmodell sichtbar postiert. Camminady kommt, sieht, staunt. Das Gerät geht ins Ausland.

Der Trick mit dem teuren Trecker

Der Teleskop-Radlader steht für das, was Landmaschinen für Fachkräfte und Azubis so attraktiv macht: HighTech pur. Das feuerrote Spielmobil für Landwirte, Bauunternehmer und Chefs von Gewerbebetrieben ist ein Computer auf vier Rädern. Was Autos an Digitalisierung versprechen, halten die Fahrzeuge mit den ganz breiten Reifen und den ganz großen Motoren.

Christian Hepping weiß: Der Unimog wirkt heute schlicht. Ende der 50er, Anfangf der 60er war er buchstäblich der Mercedes unter den Landmaschinen. Foto: jürgen overkott / WP

Wir stehen vor einer Reihe klassisch grüner Trecker der Marke Deutz. Was zeichnet moderne Landmaschinen aus? „Komfort bis zum geht nicht mehr“, entgegnet Christian Hepping , „Ein stufenloses Getriebe, zum Beispiel. Wer glaubt, er kennt das aus dem Auto, hat keine Ahnung. Ich kann von 0,5 Kilometer bis 50 Kilometer alles in Null-Komma-Schritten vorwählen und abspeichern. Das Ding hat huderte Funktionen.“

Genau deshalb sitzen Landwirt oder Landwirtin oben in einem gläsernen Käfig. HighTech ist empfindlich. Monitor und Rechner müssen geschützt werden – vor Nässe, Kälte, Staub. Das gilt auch für Trecker-Hifi und Kühlschrank. Kühlschrank? Christian Hepping lacht. Die dicken Dinger verkauft er nicht im Sauerland. Vielmehr langen Farmer aus Osteuropa zu. Sie beackern Riesenflächen. 6000 Hektar sind keine Seltenheit. Im Sommer sind Deutz, Weidemann & Co. Tag und Nacht im Einsatz.

Wie kommen Neufahrzeuge an heimische Kunden? Christian Hepping über moderne Bauernschläue: „Mancher Bauer kommt mit seiner Frau. Wenn sie gebrauchte Trecker mit wenig Komfort sieht, sagt sie: So ‘was kommt mir nicht auf den Hof. Der Bauer hört auf seine Frau – und kauft den teuren Trecker.“