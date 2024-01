Garbeck wird jeck: Ticketpreis unverändert

Garbeck TVS-Chef Reiner Priggel bittet zur großen Sause. Was die Partymeute wissen muss.

Gerade noch, so schien es, war der TV Sauerlandia Garbeck intensiv mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt. Inzwischen steckt er tief in den Vorbereitungen für den Karneval. Vorsitzender Reiner Priggel freut sich schon auf die Sause „Alle Jecke danze“.

Am Samstag, 10. Februar, lädt der TV Sauerlandia Garbeck um 20.01 Uhr zur großen Karnevalsparty in die Schützenhalle ein. Reiner Priggel: „Das neue Konzept dieser Party ,Alle Jecke danze‘ fand bisher großen Zuspruch, also machen wir weiter so.“

Garbeck feiert Karneval mit TV Sauerlandia. Foto: jürgen overkott / WP

Im vergangenen Jahr hat Tobias Pröppers Unternehmen SAL-Showtechnik mit viel Karnevalsmusik für eine tolle Stimmung in der großen Halle gesorgt, und das gelingt dem DJ in diesem Jahr bestimmt erneut.

„Kostümierte Gäste sind gerne gesehen. Da spielt es keine Rolle, ob mit ,Pappnas‘ im Gesicht oder ob mit viel Fleiß und Kreativität ein aufwendiges Kostüm gezaubert wird. Alle, ob jeck oder nicht jeck, sind in der Garbecker Schützenhalle an diesem Abend herzlich willkommen, sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind“, teilt Reiner Priggel mit.

Närrische Fantasie wird belohnt. Der TV Sauerlandia wird, wie in all den Jahren zuvor, die Jecken mit den schönsten und kreativsten Kostümen belohnen. Gegen 22 Uhr findet auf der Tanzfläche der Schützenhalle ein Schaulauf der Kostümierten mit Rückennummern statt. Die besten fünf Kostüme werden mit einem hochwertigen Preis ausgezeichnet. Die Siegerehrung findet traditionell kurz vor Mitternacht statt. Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger des Abends geht mit 150 Euro nach Hause. Außerdem stehen ein 30-Liter-Fass Bier und weitere Geldgewinne für die Prämierung bereit.

Einige Jugendliche aus Garbeck, die auf diesem Fest die Garderobe übernehmen, bieten im Thekenbereich leckere Snacks für die Partygäste an.

Reiner Priggel hat eine weitere frohe Botschaft. Der Eintritt für die Karnevalsparty in Garbeck beträgt immer noch acht Euro. Wann und Wo gibt’s Tickets? Am Freitag, 9. Februar, 17 bis 19 Uhr, und Samstag, 10. Februar, 10 bis 12 Uhr, können in der Schützenhalle Karten im Vorverkauf erworben werden.

