Garbecker Schützen: Wer ist der neue Herr der Zahlen?

Garbeck. Joachim Vogt ade. Garbecks Schützen haben einen neuen Herrn der Zahlen. Neben Preisen für Bier & Eintritt gibt’s noch andere Zahlen, die zählen.

Das Ende einer Ära: die Garbecker Schützenbruderschaft hat einen neuen Wächter über die Finanzen. Und auch hier geht es ums Geld: Eintritt und Bier werden teurer beim kommenden Schützenfest im Sommer. All das und mehr war Thema der Jahreshauptversammlung.

Da er im Umgang mit den Zahlen ja fit ist, hatte er das auch selber ausgerechnet: Fast 10.000 Tage im Amt war Joachim Vogt als Kassierer der Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige, wie er am Sonntagabend im Gasthaus Syré berichtete. „Ich konnte nicht immer gute Zahlen vorlegen, aber ich habe mich stets darum bemüht. Und es hat immer Spaß gemacht.“ 1997 wurde Vogt auf diesen Posten gewählt, war vorher schon im Offizierskorps tätig, so dass er auf ein fast 40-jähriges Engagement zurückblicken kann.

Der neue Kassenwart

Nun tritt er auf eigenen Wunsch aus der ersten Reihe zurück, will aber weiter auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dass Vogt große Fußstapfen hinterlässt, ist dem Vorstand bekannt, weil er auch viele Arbeiten übernehmen konnte, für die ein Vereins sonst zum Beispiel noch für einiges Geld Steuerberater beauftragen muss, wie der Vorsitzende Martin Vielhaber in seiner Würdigung betonte. „Solche Menschen braucht ein Verein.“

Der scheidende Kassierer Joachim Vogt (2. von links) übergibt symbolisch die Kasse an seinen Nachfolger Sebastian Hillebrand (2. von rechts), ganz links der Vorsitzende Martin Vielhaber, ganz rechts der 2. Vorsitzende Winfried Lohmann. Foto: Alexander Lück / WP

Ein Teil seiner Aufgaben soll deshalb auch auf mehrere Schultern verteilt werden. Aber natürlich gibt es als Kassierer auch einen neuen Hauptverantwortlichen. Der Vorstand hatte für diese Wahl Sebastian Hillebrand vorgeschlagen, und alle 55 stimmberechtigten Schützenbrüder schrieben dann anschließend auch ein Ja auf ihren Zettel. So konnte Joachim Vogt symbolisch eine Geldkassette an seinen Nachfolger übergeben. Und nicht nur Vielhabers Dank, auch die stehenden Ovationen der Versammlungen rührten Vogt sehr.

Tschüss, Thomas Busche

Gebührend aus dem Vorstand verabschiedet worden ist am Sonntag auch Thomas Busche, der nicht mehr als Beisitzer kandidieren wollte. Beim ihm lobte Martin Vielhaber vor allem die Verdienste rund um die Erneuerung der Garbecker Vogelstange, für unzählige Leitungen für Strom oder Wasser, die Busche dort hauptverantwortlich verlegt habe. „Uns fehlt es dort an nichts, und das ist hauptsächlich Dein Verdienst“, sagte Martin Vielhaber, während Busche aber auch auf die vielen helfenden Hände hinweisen wollte. Zum neuen Beisitzer wurde in Abwesenheit Matthias Busche bei einer Enthaltung gewählt.

Personell aufgestockt wird das Offizierskorps: Zwar hört Lennart Schulte auf, es kommen aber Fabian und Lukas Grevener, Rene Fuchs und Nico König neu hinzu. Da trage nun die Jungschützenabteilung Früchte, wie Martin Vielhaber erfreut feststellte.

Bier und Festtickets teurer

Zurück zum lieben Geld: Der Eintritt am Schützenfest-Samstag und auch die Getränke werden teurer in Garbeck am zweiten Juli-Wochenende 2023. Der Eintritt kostet acht statt sechs Euro, und der Gerstensaft sowie die anderen Getränke 1,80 Euro statt 1,60 Euro im vergangenen Jahr. Martin Vielhaber dazu: „Wir haben keine andere Wahl.“ Anders wäre es schon jetzt absehbar, dass die Bruderschaft Miese machen werde mit ihrem Hochfest. Die Versammlung nickte dann beide Erhöhungen auch einstimmig ab.

Mühselige Verpflichtung des Thekenteams

Die Verpflichtung einer Thekenmannschaft für die Veranstaltung sei mittlerweile auch auf der Zielgeraden, berichtete der Vorsitzende, sprach aber von großen Mühen: „Ich habe sehr viel telefoniert dafür.“ Noch eine Frage war offen für das Fest: Werden in den Umzügen in Garbeck weiterhin Pferde mitlaufen? Anderswo ist das mittlerweile bekanntlich nicht mehr so. Hier möchte man daran festhalten, den Tieren aber nun fachkundige Leute im Umzug an die Seite stellen die gegebenenfalls beruhigend einwirken.

Als nächstes Bauprojekt möchte die Bruderschaft die Decke im Anbau der Halle angehen.

ZAHLEN, DIE ZÄHLEN

Die Mitgliederzahl beträgt mittlerweile fast 900, was nicht nur eine Steigerung seit dem letzten Stichtag bedeutet, sondern auch gegenüber seinen Anfangstagen als Kassierer, wie Joachim Vogt freudig betonen konnte.

